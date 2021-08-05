台式飲品｜楊枝甘露減糖1杯也逾2碗飯！高糖高卡吃太多易情緒負面

宅在家工作，還是很想喝台式飲品（又稱手搖飲品）。很多人為了拼外賣免運費，即使才1、2個人在家，也一次訂了4、5杯，每天喝下的糖就好幾10公克，不僅容易增肥，也造成心血管的負擔。營養專家提醒，只要有加酸性的果汁、果粒、椰奶、QQ等的飲料，熱量至少都有300大卡甚至600大卡以上，建議自己做冰飲，健康也能很好喝。



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台灣三級警戒含糖飲銷量增20％以上

很多人上班時常有和同事一起點手搖飲品的習慣，很多人一人一杯很快就湊到10杯免運。台灣三級警戒以後，飲料店免運條件下修，但是宅在家工作想要手搖飲品免運，只有1、2個人也要點到4、5杯。台灣董氏基金會營養組主任許惠玉表示，根據統計，三級警戒以來，無論是台式手搖飲品店或是大賣場，含糖飲銷售量都增加20％以上，宅居工作、生活，似乎讓人對含糖飲更依賴。

許惠玉提醒，大賣場賣的瓶裝含糖飲因為多數為品牌飲料，瓶裝保存較無問題，但如果是手搖飲品這種現做飲品，如果一次買大量沒有喝完，要注意保存的衛生安全。因為從手搖飲品店外送到家，經過路上高溫、送到時在室溫下停放時間，很容易讓飲料變質。如果不是馬上喝，建議趕快放到冷凍室比較好，而且1、2天內一定要喝掉。

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1杯含糖台式飲品熱量300到600多大卡

一般手搖飲品的「全糖」大約是50克到60克的糖，也有些店標示「X顆方糖」，注意！1顆方糖為5克，全糖10顆方糖就是50克糖。每克糖的熱量是4大卡，1杯全糖的手搖飲品熱量除了糖以外，如果還有法式燉蛋、QQ、椰奶、拿鐵、西米露、果粒、果凍或是「多多」，還要再加上這些添加食材的熱量。

許惠玉提醒，含果汁的酸性飲料，因為要把酸味壓下來，糖絕對不能少，所以至少也要「少糖」才會好喝。全糖若是60克糖，少糖約是50克糖，半糖30克糖，如果全糖是50克糖，少糖也要40克糖、半糖25克糖。世界衛生組織建議每天攝取糖量最好控制在每日所需熱量的5％以下或25克以內，只要喝1杯少糖的含糖飲，就超過每日建議攝取量。

以目前很熱門的「楊枝甘露」來說，在港式甜品店含有芒果塊、椰奶、牛奶、果汁和西米露的楊枝甘露是330毫升1碗，大約有40克糖、330大卡左右。在台灣的手搖飲品店一大杯有600CC，糖60克、熱量660大卡，現在有知名手搖飲店製作標榜是「2.0版」的楊枝甘露，號稱減少糖添加量，但每杯也有373大卡，相當於2.6碗飯。

QQ、多多、珍珠等熱量高

如果添加1瓶多多，約增加135大卡、珍珠每份約220大卡、椰果65大卡、小布丁112大卡。知名手搖飲品店含QQ的飲料每杯至少300大卡起跳，雙Q約480大卡、3Q更高達600大卡以上。而愛喝椰奶口味的人則要注意，每10毫升椰奶有18大卡不說，而且椰奶不是「奶」，而是油，其中的熱量8成是來自椰油。

含糖飲害心也易引起負面情緒？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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椰子油是飽和脂肪，喝進肚很容易使三酸甘油脂上升，如果已經有心血管問題，三酸甘油脂快速上升會造成血管發炎，有引起心血管疾病發作的危險。含糖飲引起血糖上升，不僅引起血管發炎傷害血管，血糖上下震盪，更容易引起情緒不穩及負面情緒。如果最近宅居工作感覺常情緒不穩定及有負面情緒，最好審視一下是否吃了太多含糖食物、高澱粉食物。

自己做好吃、健康又低熱量

很多人以為「我選果汁或含天然果粒的含糖飲就會比較健康了吧？」許惠玉提醒，手搖飲品店添加的果粒通常不是鮮果粒，而是可以保存更久的糖漬果粒，因為用很多糖煮過，所以熱量更高。她建議夏天正是芒果、西瓜等水果盛產季，大家可以自己做更健康好吃，而且熱量降低。

如果煮不出手搖飲品店的茶香，她建議可以買無糖的茶品，買回來後自己加鮮果粒。芒果或西瓜可以切塊或挖起來後放冷凍直接做成冰塊，加到點回來的茶品內，不用加糖就有新鮮水果的甜味，更有層次感。

台灣三級警戒以來，許惠玉也宅居工作。她說自己嘗試做「冷泡茶」，把喜歡的茶葉放到涼開水裡放雪櫃，第二天拿出來喝發現茶香更濃郁，比外面買的更好喝。她也把宅配回來的檸檬榨汁後直接做成冰塊，或是切片放冷凍，要喝的時候再加到冰水中，不用加糖就很香，一整顆檸檬切片可以加到3千CC的水中，喝整天都有餘。

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