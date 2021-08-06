夏天飲食｜西瓜清涼消暑但會加重哮喘、糖尿病？四類人要注意攝取

夏季炎熱吃上西瓜超解暑！台灣台北慈濟醫院中醫部主任游明謙醫師表示，西瓜是很好的水果，富含豐富的脂溶性維他命，但是要注意腸胃系統不佳、糖尿病人、慢性腎臟疾病、呼吸系統疾病、過敏疾病的族群，記得食用的量不宜過多，最多一個手掌為限，也因為西瓜屬性較寒，從雪櫃取出後應先退冰才不會傷及脾胃，建議飯後食用，有助於維他命吸收。



西瓜清涼解暑 天然白虎湯清熱解暑

游明謙表示，西瓜含水量高達93%，具有糖分甜度，並富含有大量的維他命，包括茄紅素、β胡蘿蔔素、維他命A、C等維他命，飯後攝取有助於吸收。中醫觀點來看，西瓜屬性甘寒，又有天然白虎湯之稱，能夠用來清暑熱、發燒、感冒、喉嚨痛腫及消炎的功用。

你適合吃西瓜嗎？（按圖查看👇👇👇）

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容易腹瀉體質 西瓜不宜過量攝取

西瓜屬性甘寒，中醫角度來看，若是體質較寒涼、腸胃不佳、容易咳嗽、腹瀉體質、大便不成形或軟稀感、腸胃敏感不宜吃太多西瓜。游明謙解說，西瓜偏寒常有拉肚子症狀，不過拉肚子原因多，包括脂溶性維他命太多無法吸收、自律神經系統改變腸胃敏感、食物過敏等原因都可能引起拉肚子，但並非所有人都不能吃，需注意攝取的份量、症狀和疾病的穩定性。

糖尿病人把握份量 血糖起伏不飆升

游明謙舉例，糖尿病的人攝取西瓜份量不宜過量，比如每100公克西瓜，熱量約35大卡，熱量不算高，但是飯後吃一大盤西瓜，等於100、200大卡，相當吃一碗飯。飯後吃一大盤西瓜，糖尿病的血糖控制不佳，若是糖尿病者，最多以一個手掌為限，建議優先選用纖維水果，避免血糖上升迅速。

腎臟病需限水者 攝取份量避免喘

西瓜含水量高達93%，一口接著一口相當解渴，若必須要限水的病人要特別注意。游明謙提醒，洗腎病人、腎功能不全、慢性腎病、心臟衰竭的人，小心水分的攝取量，很可能吃完西瓜後會變得更喘，或者是腎臟水份排不出去，所以要注意食用的份量。

哮喘或呼吸道疾病 瓜果類要少吃

游明謙補充，哮喘的小孩吃瓜類容易咳嗽，以醫師多年臨床經驗來看，每五位就有一位對西瓜過敏。西瓜很可能是過敏體質的過敏原。特別注意的是，如果是罹患呼吸系統疾病、哮喘、過敏體質的人，吃完西瓜出現咳嗽問題，應少量攝取為宜。

西瓜怎麼健康吃？飯後吃、退冰吃、少量吃

至於西瓜該怎麼吃？游明謙建議，西瓜是很好的水果，飲食符合中庸之道，適量少量即可。但西瓜的脂溶性維他命因為需有油脂才能吸收，不像水溶性維他命能隨時吸收，所以建議飯後吃為佳。天氣炎熱把西瓜放雪櫃保存以免細菌滋生，但西瓜屬性寒涼加上冷藏後，直接吃下容易導致腸胃更加敏感，建議退冰後再吃。若有身體上的不舒服，即時調整食用份量。

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