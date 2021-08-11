日飲滴濾式咖啡降心臟死亡率20%！ 識飲要揀這款超平貴婦級咖啡機

以往總是聽長輩勸說少飲咖啡，因為咖啡因會引起心悸、失眠等副作用，但近年有不少研究都為咖啡「平反」，每日飲一至兩杯咖啡反而對心血管、化謝、神經和肝臟等有好處，不過這些好處都是來自滴濾咖啡嗎？



經濾紙的咖啡比意式咖啡更健康？（unsplash）

歐洲研究顯示，日飲過濾咖啡有益健康和延長壽命，因為未過濾的咖啡所含物質，會升高血液膽固醇、三酸甘油酯和低密度脂蛋白濃度，增加心臟疾病風險，而滴漏式咖啡經過過濾紙後便會濾走這些化學物質。

飲過濾咖啡令人更健康長壽？

每日飲過濾咖啡的人比沒有飲咖啡習慣的人健康和長壽，同時降低男性心血管疾病死亡率12％，以及女性心臟疾病死亡率20％，對肝臟也有益處——英國研究發現，有飲咖啡習慣的人會降低患上慢性肝的風險21%，以及脂肪肝的風險20%，因慢性肝致死的死亡率也會降低49%。

+ 3

由此可見經過濾的咖啡對長遠健康都有好處，即便是日常飲用，也能即時提神和提升專注力，甚至提高運動時的表現，只要不過量飲用，每日品味咖啡可謂一大享受！

推介貴婦級DeLonghi咖啡機$300有找！

想每天都飲到經過濾的滴漏咖啡，不如入手一部咖啡機自家泡吧！出名性價比高的意大利品牌DeLonghi除了皇牌半自動咖啡機外，其滴漏咖啡機也受咖啡迷熱捧，列為入門和精品咖啡之選，它操作簡單，只需倒入咖啡粉，咖啡便會經V型紙過濾網過濾，你可控制熱水萃取咖啡速度，影響咖啡濃淡度，每次最多製作5杯咖啡，準備一家的早餐！

Delonghi 滴漏咖啡機 ICM14011 $278

DeLonghi滴漏咖啡機特點：



👍 人手操控

👍 可煮製5杯

👍 V形紙過濾網

👍 水位顯示

👍 設有自動開關功能

👍 電線捲藏設計

（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/11）

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！