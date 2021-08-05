早前知名藝人吳亦凡爆出連環性醜聞事件，觸動了各大媒體，再次掀起社會對時下年輕人「性觀念開放」的關注。相信許多熱戀中男女有親密的性接觸已屬平常事，然而如果同時擁有多個性伴侶，就有機會因性濫交接觸到人類乳頭瘤病毒（HPV）。若沒有加以適當的防範，一旦感染，日後可能會對身體造成不可逆轉的傷害， 究竟大家對這種被美國疾病管制與預防中心(CDC)列為最常見的性病之一的病毒認知又有多深？

拆解HPV病毒3大真相 男性感染風險高4倍！

人類乳頭瘤病毒(HPV)，不論男女、任何年齡層均有機會感染；其基因組合高達100多種類型。大部分受感染的患者後可能全無病徵，需要透過抽血檢查才會知道，所以更要先做好預防措施，以保障自己和伴侶安全。

Leciel Medical提供的「HPV病毒基因檢測」總共可檢測33種HPV病毒基因類型；除了最廣為大眾認知的HPV16、18外，覆蓋範圍還包括另外15種高危型，如HPV45，52等。 過程可自我採樣，免除尷尬；在細胞病變前及早檢測出是否受到感染，對預防子宮頸癌極有幫助。



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當HPV病毒感染人體的皮膚或黏膜後，會誘發不同的疾病包括尋常疣、扁平疣等皮膚病，及尖銳濕疣的性病（俗稱椰菜花）。女性在持續感染情況下，甚至令子宮頸細胞變異，引致子宮頸癌；而男性則有機會患上口腔癌、陰莖癌或肛門癌等。但最麻煩的是，因人體感染HPV後難以抗生抗體，而且病毒潛伏時間長，相關症狀可能於多年後才出現，所以應該及早預防！

１. HPV病毒未必單從性交傳播！孕婦都要小心

普遍而言，HPV病毒的感染機率與性行為次數及對象數量成正比。而且未必透過插入式性行為來傳播，只要是性愛過程中的任何肌膚接觸，包含口交時嘴巴碰觸陰莖、陰唇、陰道、子宮頸、肛門，就有可能感染，更加會增加患上口咽癌機率；男性比女性風險高近三至四倍，以35至55歲男士最高危。若果有多於一個或以上的性伴侶或曾經感染性病，如衣原體及孢疹，都較大機會感染引致癌症的HPV病毒。另外，有吸煙習慣、需長時間服用抑制抵抗力藥物及慢性病患者，由於免疫力較弱，都屬於高危人士。

其中需要注意的是，有時生殖器接觸帶有HPV病毒的物品或公共設施，也有機會造成感染；所以要謹慎使用包含公共泳池的衛浴設施，避免使用來路不明的毛巾或個人清潔用品。

假如孕婦不小心被HPV病毒感染，胎兒亦會陷入危險狀況；由於此病毒能侵入寶寶的喉嚨和氣管，引致復發性呼吸道乳頭狀瘤。記緊時刻留意私密處出現異常的硬塊或病灶，有任何疑慮最好向專業醫生求助。

２. HPV病毒無法完全治癒 預防疫苗必不可少！

當身體出現了少許徵兆，如生殖器疣，雖然已代表免疫力減弱，但並不意味絕對會患上癌症。不過由於HPV病毒誘發的癌症通常要潛伏多年才會浮出水面，而且醫學界目前並無可完全清除HPV病毒的方法；所以兩性皆要共同預防，打齊疫苗之餘，亦要遵守安全的性愛守則。

即使已使用安全套，亦無法完全預防HPV病毒。對女生而言，定期做帕氏抺片檢查是非常重要，可幫助及時發現有否異常的細胞活動以降低感染風險，建議21歲以上的女性，每隔3年做一次檢測。

香港醫學診斷推出的兩款女性健康檢查套餐，價錢相較便宜；涵蓋項目更是針對女性常見的乳癌、子宮頸癌和尿道炎等疾病，包括超聲波盆腔掃描、超聲波乳房掃描、帕氏抺片及小便常規檢查；升級版更包含各類癌症指標。



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而作為一個愛自己及有責任心的伴侶，男女雙方也必須要接種HPV疫苗。本港市面上的註冊疫苗，分別有二合一、四合一及九合一，三者之間有什麼不同？

9合1加衛苗是現時最新款的HPV疫苗 ，與原有的4合1價加衛苗相比，新増可對抗31、33、45、52和58五種高危型HPV的元素，對子宮頸癌的保護由 70%大大提升至90%！



最近人氣王姜濤擔任新一代HPV疫苗大使，吸睛之餘亦想提醒大家HPV病毒的可怕；其實不論男女都應積極及早接種疫苗，保護自己與另一半，亦降低癌症前期病變的風險。

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３. 最理想打HPV疫苗年齡為9歲！發生過性行為會影響接種效果？

HPV疫苗適合9歲或以上人士接種，三針為一個完整療程。其實疫苗主要用作預防多種HPV病毒，即使曾有性行為，亦不代表有受到感染。從預防角度來說，最理想當然是在初次性行為前接種，保護效果最佳；而且越早接種，所產生的抗體水平越高。但即使曾經受感染，可能只是其中的1-2款HPV病毒，接種疫苗仍可幫助預防其他HPV病毒，因此已有性行為的人士，HPV疫苗都有一定程度的保護。



資料來源：

1.衞生署子宮頸癌普查計劃

2.衞生署學生健康服務「不可不知HPV」

3.World Health Organization：Human papillomavirus (HPV) and cervical cancer [Novemberv11, 2020]

Source：HK01