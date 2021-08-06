減肥｜吃得愈快食量愈大！專家推薦6個進食步驟幫助消化要專心吃

吃飯如同打仗一樣！這句話形容現代人生活節奏快，連同吃飯也講求「速戰速決」的高效率，不過你知道進食的速度在瘦身減重的過程中，具有舉足輕重的地位嗎？有一些研究發現，進食時速度慢的人，在改善消化狀況、皮膚健康、體能活力以及減重成效都會比較好，另一方面，進食速度快的人，很容易造成暴飲暴食的情況，這將會影響消化系統與整體身體的健康。著名的營養學專家盧克•庫蒂尼奧（Luke Coutinho）將闡訴進食速度對於人體健康及減重之間的重要性。



▼吃得愈快的人食量也愈大？（按圖了解👇👇👇）

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進食速度與食量的關聯

你有發現吃得愈快的人食量也愈大。根據美國羅德島大學（University of Rhode Island,URI）凱瑟琳∙曼蓮森（Kathleen Melanson）教授的一項「人體進食速度與食量」的研究發現，吃飯速度快的人平均每分鐘可吃進約88g的食物，中等進食速度的人則每分鐘可吃進71g的食物，而進食速度慢的人則平均每分鐘大約只吃進57g的食物。這代表著在相同的時間內，進食速度快的人能吃進比速度慢的人多1.54倍的食物。

美國愛荷華大學（The University of Iowa）也做過類似的研究，這項研究發現將受測者每次咀嚼食物的次數增加為平時的2倍，則食量就會降低約平時的15%左右；日本也做過讓一群人咀嚼食物的次數增加到88下，用餐的時間則會增加1倍；同時，平均食量則從693g降至528g約減少24%左右。

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進食速度與減重關聯性

一般來說我們都知道減重瘦身與熱量的攝取高低有關，營養學專家盧克•庫蒂尼奧（Luke Coutinho）表示，熱量與減重之間最大的關聯是吃進什麼樣的食物及營養，這塊是取決於食物內的熱量；但另一塊「飲食方式」也佔有極大的關聯性，他強調說，當你吃得愈快愈容易妨礙食物消化與同化（Assimilation）的過程，這將很容易導致胃酸、腹脹、胃酸倒流或其餘的消化道相關疾病。

庫蒂尼奧特別針對瘦身這點做了解釋，當我們在咀嚼食物時，會直接提高身體對營養素的吸收效率，這是由於消化過程主要是由口腔部位開始，口腔中的唾液內存在唾液澱粉酶（pancreaticamylase）和其它的化學物質，將會把食物分解成更多簡單的元素令腸道等消化系統更容易發揮作用。另外，進食速度變慢也可以讓你不會吃過量，避免攝取過量的食物卡路里，進食快則將會導致攝取過多的熱量，並以脂肪的形式儲存於體內。

建議進食步驟

營養學專家盧克•庫蒂尼奧（Luke Coutinho）推薦了一些進食的步驟，希望能對於想改善消化道與減肥的人有所幫助。

1. 讓用餐的時間變得重要。

2. 學習安排每次用餐時間約15-20分鐘。

3. 仔細品嚐每一個餐點，專心並用心的吃飯。

4. 放下所有的電子產品或書籍。

5. 不要因為壓力過大就暴飲暴食。

6. 吃飯前先深呼吸放鬆心情，一次一小口緩慢的咀嚼。



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