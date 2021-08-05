心臟病｜胸口刺痛、閃電痛係病發先兆？ 女士更年期後風險激增？

大部份都有試過感到胸口痛，但由於一般過程都是短暫，所以不少人也不會太在意，繼而不了了之。其實造成胸痛的原因有很多，本文將為讀者分析了幾個不同心臟病的先兆。一直以來，心臟病都是香港第三大致命疾病。心臟病有很多種類，例如先天性心臟病、風濕性心臟病等，其中冠心病是最常見也是最致命的一種，其成因是由於負責向心臟供應血流的冠狀動脈，因脂肪堆積而變窄，並逐漸阻塞，形成「動脈粥狀硬化」。當情形日漸惡化，血流量降至極低甚至無法通過時，便會令心肌缺氧繼而壞死，有機會導致患者猝死。想預防心臟病，避免發生憾事，以下一些先兆是不容忽視。



冠心病的成因是由於向心臟供應血流的冠狀動脈被阻塞，血流無法通過，令心肌缺氧繼而壞死，有機會導致患者猝死。（圖片：23mofang）

胸悶胸痛症狀或不明顯 留意「非典型症狀」有助及早察覺

提到心臟病，很多人的腦海第一時間都會出現「痛苦地捂住前胸」的畫面。雖然胸悶、胸痛是心臟病的重要症狀之一，然而單憑有沒有出現這些症狀，是無法斷定有沒有心臟問題。

在一般情況下，心血管的阻塞程度要到七成以上，才會出現較明顯的胸悶、胸痛等症狀。而即使阻塞程度達至八成，假如沒有其他外在因素刺激，例如劇烈運動或發怒而突然增加耗氧量，心臟仍會獲得足夠的血流和氧氣供給，使身體表面上沒有異狀，錯失及時就醫的時機。

此外，胸悶或胸痛亦不一定代表心臟有問題，有可能是由肺部或其他疾病引起，例如吸入異物、貧血、肋骨斷掉、焦慮症、重症肌無力等。因此，如果想在就醫前，更準確地判斷自己是否有心臟問題，便必須留意心臟病的其他不明顯症狀，俗稱「非典型症狀」。

較常見的非典型症狀

●呼吸急促、困難

●異常疲憊

●頭昏腦脹、意識模糊

●腹痛、類似消失不良或胃酸倒流的不適感

●嘔心

●灰白面容

●冒冷汗

●手臂、左肩膀、左手肘、下巴、背部任何一個地方疼痛或不適



「胸悶、胸痛」是心臟病的重要症狀之一，主要是由於心血管阻塞令心肌血流不足而引起。（圖片：businessweekly）

心臟病的非典型症狀包括「呼吸急促、困難」、「異常疲憊」、「頭昏腦脹、意識模糊」及「腹痛、類似消失不良或胃酸倒流的不適感」。（圖片：alodokter）

女性症狀較不明顯 更年期後患病風險增加

不少研究發現，女性心臟病患者遭遇延後檢查、誤診等情況較男性心臟病患者嚴重，主要原因在於兩性的症狀存有差異，而其中女性的症狀較難察覺。

在女性身上，心血管阻塞的情形通常不只是發生在冠狀動脈，也可能出現在冠狀動脈微血管，因此「胸悶、胸痛」的症狀可能較不明顯，令女性患者容易忽略，或誤以為只是普通疲勞，而未能及時察覺自己的心臟有問題，一旦病發便為時已晚。

除此之外，由於女性發病的年紀通常較男性遲，亦會導致年長女性延誤治療的情況較為嚴重。據統計，女性在20至49歲時患心臟病的機會較男性低，主要原因是女性荷爾蒙具有保護心臟的功效。然而，當踏入更年期，隨著月經停止、荷爾蒙分泌減少，女性患病的風險便會逐漸升高，與男性的患病風險看齊。然而，由於年紀大，身體本來便會有更多各式各樣的毛病，令女性患者容易將心臟病症狀誤當作是小毛病或其他疾病的症狀而忽視。根據衛生署2019年的統計，60歲後女性因冠心病而死亡的人數會明顯增加，80歲後的死亡人數更會在比例上超過男性。因此更年期後的女性應更加注意以上心臟病症狀的出現，即使症狀輕微，亦不能掉以輕心。

女性罹患心臟病的年紀通常較男性大。而年紀大，身體本來便會有更多毛病，令女性患者容易將病症狀誤當作是小毛病或其他疾病的症狀而忽視。（圖片：womany）

衛生署2019年的統計顯示，60歲後女性因冠心病而死亡的人數會明顯增加，80歲後的死亡人數更會在比例上超過男性。因此更年期後的女性應更加注意心臟病症狀的出現。（圖片：衛生署）

三高增患病風險 定期體檢作預防

不論性別，定期進行身體檢查是有效防範心臟病的方法之一。「三高問題」（即血壓高、血糖高、血脂高）會增加心臟病的發病風險，因此，除了留意以上症狀之外，身體檢查亦有助了解自己的身體狀況，並得知血壓、血糖及血脂三項指標的數據。假如任何一項超標的話，則表示有較高風險患上心臟病等心血管疾病，應盡快就醫，並在日常多做預防措施。

此外，遺傳因素同樣有重要影響。假如家庭成員三高問題或心臟病，則自己亦會比一般人有較高風險患上心臟病。這類人士應加強注意自己的三項指標及身體狀況，尤其是否有以上心臟病症狀，一旦發現有異常情況，應及早檢查。

心臟病雖可怕，貌似突如其來，令人措手不及，但其實心血管堵塞絕非一朝一夕的事。所謂預防勝於治療，只要多從日常生活著手，遵從健康的生活習慣，包括均衡飲食、少煙少酒、適量運動及作息定時，都能夠有效減低患上心臟病的風險。

定期身體檢查有助了解自己的身體狀況，並得知血壓、血糖及血脂三項指標的數據，及早預防心臟病病發。（圖片：specialty.mims）

Source:HK01