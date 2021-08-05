消委會喉糖｜龍角散最高糖冇殺菌成分　30款冇藥性係糖唔係藥？

喉糖有助紓緩咳嗽或喉嚨痛、殺菌止痕，但成分不同功效有幾多？不少品牌為令容易入喉加入不少糖分。消委會曾在市面抽驗41款喉糖，發現只有11款具殺菌成分，3款屬高糖，多吃易致心血管疾病。



喉糖有助治療口腔痛楚或咽喉感染，市面上亦有一些糖果類食品稱為喉糖或潤喉糖。消委會在連鎖藥房、個人護理用品店、健康產品專門店、超市百貨等抽驗41款喉糖，檢測當中的殺菌成分和糖含量。

喉糖真可殺菌？

消委會41款樣本中，有11款含有殺菌成分，10款為註冊西藥，1款以中藥成分為主，其餘30款屬食品。

▼消委會檢測11款喉糖含藥用成分，有助殺菌（按圖👇👇👇）

+ 7

藥用喉糖主要有3種成分：消毒殺菌、消炎止痛及抗過敏，可參考標纖選購所需喉糖

1. 消毒殺菌成分：季銨化合物（如地喹氯銨、苯扎氯銨、西吡氯銨）、2,4-二氯苄醇、戊間甲酚。可治療口腔或喉嚨細菌或真菌感染，紓緩症狀

2. 消炎止痛成分：己雷瑣辛、鹽酸氨溴索、鹽酸苄達。助局部麻醉、紓緩喉嚨痛、化痰

3. 抗過敏成分：馬來酸氯苯那敏，能減輕鼻炎和收鼻水，紓緩因鼻水倒流引起喉嚨痛

此外，「都樂」金嗓子喉片是唯一樣品標示含中藥成分，包括西青果、羅漢果、桉油等，聲稱可疏風清熱、解毒利咽，助改善急性咽炎所致的咽喉腫痛，乾燥灼熱，聲音嘶啞。

消委會曾在市面抽驗41款喉糖，發現只有11款具殺菌成分，3款屬高糖。（資料圖片）

食喉糖隨時變肥？

不少品牌為令喉糖容易入喉，會加入大量糖分，是次檢測結果指，其中3款屬高糖。

▼消委會檢測喉糖糖分含量，哪幾款屬高糖？（按圖👇👇👇）

+ 18

喉糖糖分檢測

龍角散Ryukakusan Cough Drops 120MAX Stick是40款中最高糖，每100克有91.2克糖，即每粒有3.8克糖，如果根據食用指示，每天早午晚各吃2粒共6粒，約相等於4.5粒方糖，幾乎是成人一日糖分建議攝取量的一半。

康維他麥蘆卡蜂蜜潤喉糖（薄荷味）、得果定Cool潤喉硬糖（薄荷味)，每粒分別含2及3.3克糖。如每日吃6粒，也接近成人一日糖分建議攝取量的3分之1。

世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。



無糖喉糖

檢測當中有8款均屬無糖，包括必妥碘喉糖檸檬蜜糖味、龍角散、漁夫之寶等。

▼消委會檢測中，無糖喉糖有8款（按圖👇👇👇）

+ 4

食喉糖須知

1. 香港醫學會代表耳鼻喉專科醫生黃德彰在報告中指，購買喉糖前，應注意是否適合自己食用，因不同成分用途會有分別。單靠服用喉糖來紓緩而沒有針對原因對症下藥，只會延誤病情。



2. 部分喉糖含西藥或中藥成分，未必適合懷孕期間服用，宜先諮詢醫生或中醫師意見。



3. 幼兒和長者要小心鯁喉



4. 如服用了喉糖一段時間，但徵狀仍持續，應該求診，檢查是否患上其他疾病。



資料來源：消委會選擇月刊

相關文章：消委會蛋糕｜牛油蛋糕反式脂肪最高易中風？聖羅蘭$1蛋糕仔最高脂