減肥｜3日軍人餐鄭秀文甩12磅　食足3餐有肉有雪糕營養師評易衰老

食雪糕都可以減肥？坊間流傳一個「三日軍人餐」，聲稱可不用戒口也可無痛減肥，香港天后鄭秀文也曾嘗試跟著這張減肥餐單，究竟「三日軍人餐」是吃什麼？不過，有營養師指這餐單並非能真正燃燒脂肪，反而會減慢新陳代謝。



鄭秀文曾透過「三日軍人餐」極速減去12磅，根據Military Diet網頁顯示，三日軍人餐可令人在一周內減去10磅，其間可以吃雪糕，也有罐頭食物，惟需嚴格遵守減肥餐單的次序及將每日的卡路里攝取量，控制在1500千卡（kcal）之內。

▼香港藝人鄭秀文、美國Youtueber Miss Yanyi就曾先後分享自己的嘗試成果。（按圖👇👇👇）

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3日軍人餐是什麼？

▼3日軍人餐的餐單內，可吃梳打餅、麵包，甚至雪糕，到底那3日還可以吃什麼？（按圖👇👇👇）

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3天餐單後，餘下的4天又可以吃什麼？據Military Diet網頁內列出了多款不同的食物供人參考，如意大利青瓜蝦肉意粉、花生雞肉卷、糙米等等。而尚營坊註冊營養師周詠苑接受訪問時指，一名成年女人應每日攝取1500千卡至1800千卡才足夠，而成年男人應攝取2000千卡至2500千卡才足夠，而3日軍人餐則將每日可攝取的卡路里，低於正常水平，務求達到外觀上的「減肥」效果。

即使如此，周詠苑指，此餐單並非能真正燃燒脂肪，只是減走人體內的水分及肌肉，一旦大腦感到過於飢餓時，會啟動「反飢餓機制」，身體會自動將我們吃下去的食物，百分之百吸收以補回身體所需的熱量，最終不單止無法減肥，甚至有機會「愈減愈肥」，磅數僅下跌少許，但身體質量指數（BMI）則會不斷上升。

若長期依靠減這種方法減肥，令體內水分大量流失，有機會令身體的新陳代謝減慢，變相消耗更少的卡路里，即更多卡路里會以脂肪的形式儲存在體內，除了易肥，更代表修復能力減慢，容易衰老、 影響女性經期甚至是荷爾蒙失調，而日間體力需求較高的人士、有腸胃不適的人士、青少年及孕婦也不建議依照著三日軍人減肥餐瘦身。

▼很多人為減肥戒澱粉質，但你又知不知道亂戒澱粉質的影響？（按圖👇👇👇）

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台灣營養師蕭瑋霖在她的Facebook專頁中解釋，飲食控制和持續的「時間」和吃的「量」有關，不會因為少吃一餐而減肥，要長期控制才有效，也不會因為吃一餐大餐而變胖，分量控制最重要！以下說明減脂失敗的9大原因。

▼自認減肥失敗的你，是否犯了以下錯誤？（按圖👇👇👇）

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若懂得吃「對的食物」，如具高纖維及飽足感的食物，對健康減肥也是有幫助的。台灣北投健康管理醫院營養師潘富子提到，有5款食物很適合減肥人士食用，有助瘦身燃脂。

▼5大瘦身燃脂好食材（按圖👇👇👇）

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蒟蒻 ︰



含「葡甘露聚糖」，是由葡萄糖及甘露糖結合的多醣類，屬於水溶性膳食纖維，不易被人體吸收。遇到水後會膨脹的特性，可增加飽腹感，延遲胃排空。

竹筍︰



含有膳食纖維、維他命B雜及鉀、磷、鎂、鈣、鈉、鐵、鋅等礦物質。其中膳食纖維能夠促進腸胃道蠕動，加速糞便排出，避免便秘

番茄︰



含有豐富的膳食纖維又具飽足感、果糖含量少、還有豐富的維他命A、C，與適量油脂一起加熱後還可釋放出豐富的茄紅素，可防止自由基對身體細胞的破壞，降低發炎反應。

菇類︰



含有豐富的膳食纖維，具有飽足感不易感到飢餓，還可維持血糖的穩定。

無糖綠茶、黑咖啡︰綠茶含有綠茶多酚，具有抗氧化、提高新陳代謝、清除自由基等作用，減少脂肪細胞堆積、也可幫助體內的醣類及脂肪代謝；而咖啡因也是脂肪分解的催化劑，能幫助加快體內脂肪分解。