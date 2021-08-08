心肌炎｜感冒伴隨高燒胸痛5症狀或心肌炎！易與流感混淆延醫猝死

「昨天才跟爸爸一起吃過飯，今天早上去看他後就離開了。」這句話常常在我們身邊聽到，在沒有任何外傷，和沒有任何的徵兆就離開的患者，常會被醫生判斷原因為急性心肌炎的猝死。



明明人好好的，怎麼就這麼離開了

這幾年已經有許多的新聞報導，有太多例的患者走於急性心肌炎的發作，看似死亡機率百分之百的疾病，其實並不是真的沒有任何的徵兆，台灣國泰綜合醫院心臟內科主治醫師陳玠宇建議，「心肌炎是個令蠻多人頭痛的問題，因為他發病起來可大可小，而且也不易去注意到，所以只要一覺得心臟有不適就趕緊去看醫生！」

▼心肌炎症狀（按圖看清👇👇👇）

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心肌炎是什麼？

心肌炎簡單來說，就是心臟的肌肉發炎。

陳玠宇表示，「會造成心肌炎的原因還多的，有可能是病毒感染，包括克沙奇B病毒（coxsackievirus B）、伊科病毒（echovirus）、腺病毒（adenovirus）、愛滋病毒（HIV），除了感染之外，其他發炎性疾病如風溼熱、川崎病、自體免疫性疾病，或是某些毒物、藥物、黴菌及寄生蟲，都會造成心肌炎。」

陳玠宇解釋，「用流行感冒舉例，為什麼有人得流感會造成心肌炎呢，原因就是一般流行性感冒的病毒是遍佈全身，但是因某些病毒容易在特定位置大量寄生，而如果剛好位子在心臟，就會引發心肌炎。」

自己的身體要自己注意

在心肌炎病發前，容易出現上呼吸道感染或消化道感染的症狀，如發燒、咳嗽、喉嚨痛、嘔吐、腹瀉、肌肉酸痛、疲倦乏力、臉色蒼白、心悸、胸悶、胸痛、心搏過速或過緩，或心律不整等，嚴重甚至會休克。陳玠宇強調，「很多症狀容易和病毒感染的的疾病搞混，會以為是小感冒就忽略了。」

以下為陳玠宇提醒，如在感冒流感或腸胃炎時若有以下任何一點，請儘速回診就醫：

1. 胸痛、胸悶

2. 頭痛、頭暈

3. 呼吸困難、急促

4. 持續高燒

5. 心律不整



我該怎麼避免心肌炎？

造成心肌炎的原因太多，陳玠宇也老實說，「其實目前還沒有實際可以避免心肌炎的方法，最多就是生活作息正常，盡可能的不讓自己感冒，才比較能夠避免罹患心肌炎或心包膜。」

陳玠宇最後強調，「還是提醒大家，對於這種防不慎防的疾病，最重要是，覺得身體有任何的不適，都要趕快去醫院檢查！才不會耽誤了黃金治療期！而以目前台灣的醫療水平，其實不管是心肌炎還是心包膜炎的治癒率都是非常高的。」

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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