甲亢｜食慾增體重降心跳快或甲狀腺亢進！補碘10大食物雪糕都有份

年輕女性合併有家族史是好發頻率最高的族群，如果發現食慾突然大增，但體重不斷往下掉，加上常會有心悸、心跳過快、體溫高、 手抖的情況，要小心是甲狀腺亢進問題找上門。就醫後通常會被告知需要注意含碘食物的攝取，台灣Heho營養師整理10 種常見高碘食物，在食用時務必特別注意。



甲狀腺素作用於全身細胞，對正常生長和代謝非常重要，因此甲狀腺功能障礙往往會影響的範圍廣泛，需要及早診斷及治療，不然容易有嚴重的不良反應。而碘的缺乏和過量都會導致甲狀腺激素產生異常，造成甲狀腺功能亢進或低下。

▼甲狀腺功能低下5大類症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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不是只有缺碘會造成甲狀腺疾病！

台灣過去很多因為「缺碘」造成的甲狀腺腫，也就是「大脖子病」，但在台灣政府開始在鹽中加碘之後，發生率已愈來愈低；目前在碘充足的地區常出現的反而是「自體免疫性」的甲狀腺疾病，就是自己的免疫系統異常，刺激甲狀腺過度活化，如格雷氏症（Graves’s disease）。女性發生率約為男性的4-5倍，尤其是有家族史的人，容易受到壓力、吸煙、喝酒等誘發發病。

甲狀腺異常者對「碘」非常敏感！

健康者通常對於飲食中高低變動有很好的調節能力，但患有甲狀腺自體免疫疾病、碘缺乏病及自主性甲狀腺結節的患者對碘特別敏感，在正常的碘攝取量下就有強烈的反應，使症狀惡化，因此在飲食中必須非常注意含碘食物的攝取。

含碘食物最重要的來源就是「碘鹽」和「海帶類」食物，依照美國國家衛生院（NIH）的資料顯示，不同種類的碘含量如下表：

含碘食物一覽表（按圖👇👇👇）

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碘建議攝取量

一般健康人的碘建議攝取量13歲以上皆為每天150微克、孕婦每天225微克、哺乳期產婦則必須到250微克，若以每天建議的食鹽皆以碘鹽攝取6公克計算，都能達到需求量，不過因大部分的外食、小吃店或加工食品可能不使用碘鹽，所以外食者要注意是否攝取足夠，而甲狀腺異常或放射線治療的患者就必須要特別注意攝取。

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參考資料：NIH: Iodine – Health Professional、Global epidemiology of hyperthyroidism and hypothyroidism、國人膳食營養素參考攝取量-+碘 107、國人膳食營養素參考攝取量 第八版

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