膝痛穴位｜長期坐致肌肉無力易傷膝　腿膝4穴位紓緩運動後痠痛

大部分的上班族因為長期久坐，不太常動到臀部、腿部、膝蓋的肌肉，導致肌肉無力，尤其是保護膝蓋的肌肉強度不夠，因此在運動過後膝蓋容易出現痠痛不適。



建議慢慢增加運動的強度，以免一下子帶給膝蓋過多的負擔，也可以經常按摩4個關鍵穴位來促進氣血循環，保健膝蓋減緩運動後的疼痛。

▼4個穴道保養膝蓋（按圖👇👇👇）

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1. 鶴頂穴：在膝蓋骨（髕骨）上方的中間凹陷處。

2. 犢鼻穴：坐姿屈膝，在膝蓋骨（髕骨）下方外緣凹陷處。

3. 陰陵泉穴：小腿肚近大腿交界處側邊，往前約一指寬凹陷處。

4. 陽陵泉穴：小腿外側，腓骨前下方凹陷處。

穴道按摩方式

可用按壓、指揉、點按的方式來進行穴道按摩3至5分鐘。

- 按壓：用拇指在穴位上，慢慢向下按壓。

- 指揉：用拇指或食指指腹，小幅度旋轉畫圈揉動。

- 點按：用手指，來點按穴位。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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