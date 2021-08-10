免疫力穴位｜常按手指尾排毒補元氣！6穴位護肝養腎幾點按最好？

預防新冠肺炎或重症的發生，除了疫苗之外，免疫力也是重點！如果你還沒打到疫苗，那就先把自身免疫力養好；以下台灣中醫師鄒瑋倫要教你透過敲打穴道的方式，提升免疫力並保護肝腎。



強化身體免疫力穴道（按圖了解👇👇👇）

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常敲打曲澤、內關、膻中、章門 強化身體免疫力

1. 推天河水：內關穴、曲澤穴

當身體有熱、有發炎的時候，可以用另一手的三指，從手肘處往內關穴（大腕橫紋往上一點），再從內關穴往右往手肘尺側方向推，這稱為「推天河水」，也就是從大陵、內關穴再慢慢推到曲澤穴，1天推30次，幫助身體降火、降發炎。

2. 敲膻中：膻中穴

膻中穴位於兩乳正中間，也是在任脈的地方。敲膻中時，先把雙手合十，手心互相相向放在胸前，先深吸一口氣，接著慢慢吐氣的時候數5秒，並利用大拇指敲打膻中穴5下，讓裡面的鬱悶、濁氣、不舒服的煩悶之氣散掉，讓此處的淋巴循環。

3. 開章門：章門穴

外國研究發現，新冠病毒也可能會造成肝臟受損。鄒瑋倫說，養肝要從肝經開始；章門穴在肋骨兩旁從腋下下去的地方，第11肋有一個章門穴，用五指和手心從章門推到鼠蹊部，把整個肝經斜肋的氣推開；身體兩邊都有章門穴，每天推20、30次，讓肝氣放鬆通暢。

4穴道提升免疫力（健康2.0授權使用）

養腎補元氣 常按小拇指、命門穴

另外，若本來有慢性腎臟病者，或一些正常的人得到新冠肺炎，對腎臟功能的傷害也不容小覷。台灣腎臟科醫師江守山指出，新冠肺炎病毒從ACE2接受體進入到人體細胞裡，ACE2接受體的表現除了在呼吸道之外，其實腎臟的血管上面也有很多，所以當使用ACE2的這些抗血壓藥，也會作用在腎臟，那麼病毒就很容易進入腎臟。

平常該如何保養腎臟的元氣？鄒瑋倫也提供3個穴道，第一個就是小拇指的第1指節上，有一個「腎穴」，然後第二個就是小指第2指節上的「命門穴」，對這兩個穴位按壓刺激循環，幫助提高腎臟功能。

至於第三個真正身體的「命門穴」，位在肚臍的正後方腰處，也就是腰椎第二節下來的位置，此穴最佳按摩時間是在酉時，也就是下午5點-7點的時候。

保養腎臟元氣（健康2.0授權使用）

養腎湯水推介

1.板栗煲雞湯（適合身體疲倦、氣短、腎虛腰痛人士）（按圖了解👇👇👇）



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2.海參燉瘦豬肉湯（適合腎虛、便秘人士）（按圖了解👇👇👇）



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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