補鐵食物｜頭痛氣喘心悸缺鐵8症狀　營養師教吃肉配這3水果更吸收

不少人都有缺鐵的問題，門診中曾有一名女性，整個人看起來疲倦、面色蒼白，主訴最近可能咖啡或茶喝太多，造成喘不過氣、心跳過快，洗頭時還發現排水孔有許多掉髮，原本有運動習慣，但現在居然走路也會喘。經過檢查發現，脈搏心跳每分鐘達100多下，原來種種症狀都是缺鐵造成。



8大缺鐵症狀（點擊圖片查看👇👇）

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台灣營養師高敏敏表示，鐵是人體內許多功能所必需的微量元素，充足適量的鐵質，對人體是很重要的，身體缺鐵可能會出現容易疲倦、臉色蒼白、虛弱或暈眩等。

1. 疲倦

鐵質是血紅素的成分之一，可幫助紅血球運送氧氣至全身器官；若是鐵質不足，身體就沒辦法製造足夠的健康紅血球，將氧氣提供給全身利用，因而容易造成疲勞、精神不濟的現象。

2. 掉髮

缺鐵會導致毛囊得不到充足氧氣、養分而掉髮。

3. 頭暈、頭痛

血中的鐵含量濃度不足，最先會影響腦部的供氧不足，這時腦部血管會擴張，引發頭痛、頭暈。

4. 容易發冷、畏寒

紅血球缺鐵無法有效把血氧輸送供應到全身，也會讓人容易發冷、畏寒。

5. 心悸

鐵可以幫助紅血球運送氧氣，如果缺鐵導致血中氧氣不足，心臟就必須加速工作，打出更多的血液，才能有更多的氧氣被輸送出去，就容易產生心悸的狀況。

6. 容易喘

如果體內鐵不足，就不能正常輸送氧氣到細胞，大腦只能將氧氣充分地輸送到身體重要的部位，就容易產生不論怎麼呼吸，仍會有缺氧感覺。在排除掉疾病的因素下，連平常走路都會喘的話，就有可能是身體缺鐵。

7. 臉色發白

因為血紅蛋白會讓臉色看起來紅潤有氣色，包括嘴唇、下眼皮內側、牙齦等部位，可以檢查這些部位，若比平常淡白許多，就可能是缺鐵的現象。

8. 舌頭易痛

缺鐵除了讓舌頭較無血色，也會減少紅血球中的肌紅蛋白，這是維持肌肉健康的重要蛋白質；少了肌紅蛋白，舌頭會看起來異常平滑，而且因腫脹發炎而疼痛。

補鐵這樣吃 吸收率大增

高敏敏強調，不只女性要補充鐵質，正在發育期間的青少年、男性缺鐵的比例也很高，建議補鐵食物如紅莧菜、肉類、豬血、鴨血，維他命C食物像番石榴、番茄、柑橘類，維他命C搭配鐵質一起吃，可以幫助吸收更加分。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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