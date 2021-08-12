增免疫力湯水｜補氣血改善體虛　中醫推薦生薑蔥白3款湯水抗病毒

一般來說，健康人的免疫力會維持一定的程度，以偵測外來的入侵者，像是細菌、病毒、過敏原等，並適時消滅對人體有害的物質，但免疫系統也是會出現問題的時候，此時人體健康就會亮起紅燈。



增加免疫力來預防生病，隨著新冠肺炎疫情的升溫，也愈被大家所重視。除了做好防疫措施外，讓自己維持足夠的免疫力，也是保護自己不易受到感染，或是不易演變成重症的重要關鍵。不過免疫力並不是愈高就代表身體愈好，而是需要平衡，不然免疫力愈高是可能引發攻擊自己身體的情形喔！

中醫觀點的「免疫力」

台灣陳潮宗中醫診所總院長陳潮宗表示，西醫認為免疫力會失調，是因為人體內的免疫系統防禦不足，給了病菌入侵的機會。

而中醫則用「臟腑」來代稱免疫系統，用「邪氣」代稱病原體。不過要讓人體被感染，並不是因為有「邪氣」，還加上了易感染的身體，而中醫稱之容易被外邪感染的人為「虛」。

所以當人體出現容易生病等免疫力低下表現徵象時，中醫認為可以從「氣」和「虛」兩方面來改善，像是可透過有助於人體補氣、改善體虛的食材來進行食療，如黃耆、枸杞、生薑、蔥根等。

3種食療湯助增加免疫力（點擊圖片查看👇👇）

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1. 生薑湯

薑有助促進人體氣血循環，可達到發汗、去外邪、促進食欲等作用，有助提高人體溫度，還能化痰，對於緩解呼吸道症狀是個不錯的食材。

做法：將生薑外皮清洗乾淨後，切成1.5毫米的薄片，然後在茶壺中放入7片生薑片，再倒入200毫升的熱開水等10分鐘，待溫度放到微熱後即可飲用。

2. 蔥白湯

蔥白可助身體發汗、加速體內循環。在感冒初期出現鼻塞、發冷的症狀時，喝碗熱蔥白湯會讓身體變得暖和，並能緩解頭痛。

做法：將4根蔥白洗乾淨後，並且加入一片薑片放置鍋中，倒入300毫升的水煮15分鐘，趁熱喝完即可。

3. 黃耆紅棗枸杞湯

黃耆能夠補氣升陽，補中益氣，加上紅棗可以補氣養血，枸杞則能益氣安神、強身健體，用於日常保養，有助於增加人體免疫力。

做法：將黃耆、枸杞、紅棗都洗乾淨後放入鍋中，加入2200毫升的水，浸泡20分鐘再用大火煮開，待水滾後轉小火繼續熬煮20分鐘即可完成。

因每個人的體質不同，所以在採用上列中藥食療湯時，請先詢問中醫師意見，弄清楚自己的體質適合喝什麼樣的湯，才不會發生補錯的情形。

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