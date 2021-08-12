關節炎｜痛風晚發作退化關節炎早上痛？4類關節炎有1種會致骨變形

大家應該都聽說過「關節炎」，這個名詞對我們來說既熟悉卻又陌生，它是全世界最常見的慢性疾病之一。凡是能夠導致關節正常活動受損的情況都可以叫做是關節炎，主要是關節的軟骨退化或是締結組織發炎，導致關節疼痛。關節炎並不是老年人獨有的疾病，但幾乎每個人上了年紀後都會有發生。以下就來簡單告訴你4種類型的關節炎發生原因和差別。



4種關節炎發生原因及症狀（點擊圖片查看👇👇👇）

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早上發作

◆ 類風濕性關節炎：自體免疫系統異常，使免疫細胞與抗體因攻擊關節而產生發炎反應，而發炎反應導致關節組織增生，進而破壞關節結構。



類風濕性關節炎是一個自體免疫系統的疾病，確切成因還不清楚，台灣女性的好發率是男性的3~4倍，危險因子包含吸煙、高齡、生活環境或習慣不佳等。由於是身體的免疫系統主動去攻擊關節組織，造成發炎反應，疼痛的程度可以說是這幾種關節炎裡面最高的，而且不治療、骨骼可能變形到完全無法生活，同時會產生很多其他的免疫疾病。

◆ 退化性關節炎：關節囊內的滑液逐漸減少，軟骨在缺乏潤滑及緩衝的情況下逐漸磨損，造成關節囊萎縮。



主要是「勞損」造成，韌帶、肌腱長期不當或是過度使用而產生破壞，進而影響到軟骨，久而久之硬骨也開始磨損，如果一直不處理，可能面臨骨刺、關節外型變形，甚至關節腔完全磨損。除了常見的膝關節退化之外，其他關節例如手指、手腕若是勞損過度，也可能產生退化的問題。

晚上發作

◆ 痛風性關節炎：體內尿酸量過高或是人體代謝尿酸的能力異常，多餘的尿酸就會沉積體內形成結晶，引起關節腫脹，嚴重時甚至破壞關節。



多餘的尿酸在身體裡形成不穩定的結晶，最後堆積在關節處，觸發白血球的免疫行動，想要排除這些「外來物」，導致發炎。因為尿酸代謝會流到下肢的關係，痛風多半是下肢疼痛，但也有人會有上肢關節疼痛的問題。

◆ 僵直性脊椎炎：僵直性脊椎炎可能與遺傳基因或細菌感染有關。一旦罹患疾病，患者的脊骨會彼此逐漸黏合，久了脊椎便會變得僵硬且失去彈性。



僵直性脊椎炎是種主要侵犯脊椎關節及附近肌腱、韌帶等軟組織的慢性疾病，會使其鈣化僵硬，讓脊椎失去柔軟度，易發生家族遺傳，所以很難預防。和一般疼痛的差別在於「不動才會痛」，而20~40歲男性是容易出現僵直性脊椎炎的高風險族群，其中有很多患者以為自己是運動傷害或是得了足底筋膜炎而延誤就醫。

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