牙骹痛咬合有聲8症狀顳顎關節症　藍奕邦曾困擾2年半致周身痛眼花

牙骹痛、咀嚼時牙骹會發出聲音，別以為咬合不正所致很平常，若持續惡化，便有可能患上「顳顎關節症」，引致肩頸痛、歪嘴、說話不清等。歌手藍奕邦亦曾被此病困擾兩年半，被多次誤診為頸椎病、神經線發炎等。因而患上情緒病。究竟什麼是顳顎關節症？可以如何治療和避免？



藍奕邦曾因牙骹移位、退化不適求醫，由於痛楚延及肩頸因而被斷錯症，多位醫生以為頸椎病、神經線發炎等，最終花上兩年半，才能找出真正病因，令他身心俱疲，甚至患上情緒病。

▼藍奕邦牙骹移位疼痛，卻被醫生懷疑只是他的「幻想」，給他服食抗抑鬱藥或做物理治療，「顳顎關節症」究竟如何影響生活？（按圖了解👇👇👇）

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牙骹痛=顳顎關節症？

顳顎關節症是指上顎骨及下顎骨的連接位、兩側耳朵的正前方位置出現的慢性病。註冊中醫師徐澤昌博士提醒，此症狀不但會令患者單邊臉疼痛、甚至眼窩周圍也會感到痛楚！

▼顳顎關節症是什麼？有什麼成因和症狀？（按圖了解👇👇👇）

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顳顎關節症徵狀

1. 張口時感到疼痛、有卡住的感覺



2. 張口時上下顎骨不對齊，甚至歪嘴



3. 張口閉口時，牙骹位會發出聲音



4. 咀嚼時，面頰及顳額部痠會疼痛



5. 頸部肌肉及肩膀酸痛



6. 頭痛



7. 耳內疼痛



8. 說話時，發音不清晰



若你經常感到單邊臉疼痛、耳部，牙骹位，眼窩周圍，下顎角及後頸 ，甚至無法完全張開口部及閉合口部時、甚或張口及閉口時，牙骹位有聲音，就應該盡快求診。台灣健康網站早安健康的資料顯示，「顳顎關節症」嚴重時，更有機會引致下顎脫臼與變形、臉部鬆弛，併發肩頸僵硬、頭痛、睡眠障礙與失眠、自律神經失調等症狀！

顳顎關節症成因

顳顎關節症的成因，包括長期咀嚼堅硬的食物或張口太大、不良的咬合關係、夜間磨牙、作息不正常或睡眠品質欠佳造成。也有可能是心理壓力如長期緊張、焦慮、憂鬱等，令臉部肌肉無法放鬆引致。徐澤昌提到，氣血瘀滯、脈絡痹阻、筋脈無法將養分送到身體各處、肝陰不足、虛火旺盛，也有機會引致「顳顎關節症」。

▼同場加映：磨牙原因（點擊下圖看清👇👇👇）

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顳顎關節症與三叉神經痛的分別



不少人以為下顎痛就等於患有三叉神經痛，到底三叉神經痛和顳顎關節症有甚麼分別？神經外科專科醫生黄秉康指出，三叉神經痛大多會分佈在眼晴、臉頰及下顎，然而此症狀較常會在被觸碰後、甚至會無故發作，但顳顎關節症則主要在下顎移動時及發作。

▼三叉神經痛的特徵和成因是什麼？（按圖了解👇👇👇）

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要舒緩顳顎關節症引起的痛楚，其實可以借助按壓3個穴位。 中醫師徐澤昌及日本針灸指壓按摩師山木伸允建議，患者可閒時按摩下關穴、頰車穴、頭維穴，便可做到疏通局部經絡氣血，達到止痛的作用。

▼按壓3大穴位改善顳顎關節症？（按圖了解👇👇👇）

要避免增加患上顳顎關節症的風險，其實可從改變日常的壞習慣做起，如盡量避免作息時間不正常、長時間托腮等，你有沒有犯了以下的日常惡習？

▼你有沒有犯以下錯誤？（按圖了解👇👇👇）