運動後飲食｜香蕉防抽筋堅果護心臟　減脂增肌5款食物毛豆都有份

防疫緊繃多時，你最近有被體重機上的數字嚇到嗎？趕快動起來，抓緊時間讓體態更健康輕盈！很多人都對運動後喝無糖豆漿很熟悉，但其實有另外5種優異食材，能讓你運動健身效果更事半功倍。



運動後除了喝無糖豆漿，還有其他選擇嗎？

台灣營養師劉馥萱指出，大家運動時，最重要的觀念就是要搭配適當的飲食，攝取正確的食物，才能幫助燃脂增肌、更能紓緩運動後肌肉的疲勞。而一般人都對運動後要喝無糖豆漿、吃番薯的說法再熟悉不過，但以下劉馥萱要來分享5樣食物，也能讓運動健身效果更事半功倍。

5款食物提升運動健身效果（點擊圖片查看👇👇👇）

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1. 毛豆：植物界高蛋白

有營養密度極高的優質蛋白質，方便蒸烤及攜帶，很適合運動完的朋友立即補充。除了提供氨基酸幫助肌肉合成，也能解嘴饞；若容易脹氣者，可簡單將毛豆水煮，把烹煮時的白色泡沫撈除，就能減少脹氣產生。選購毛豆時，建議選擇莢型較大、青綠色且豆粒隆起明顯愈好，烹煮前記得清洗乾淨再食用。

2. 雞蛋：快速補充蛋白質

富含完整氨基酸的優質蛋白質，價格便宜且烹調方式多元，運動後可直接吃茶葉蛋或便利店的茶碗蒸，若想要多增點風味，也可以在家用焗爐做烘蛋，食材內可加一些牛、番茄、菇類或是額外加一些芝士，增加蛋白質比例，幫助增加肌肉量提升。

3. 堅果：保護心血管

富含Omega-3脂肪酸、鎂、膳食纖維，適量堅果取代餅乾糕點，能當作下午的解饞小點心，適量的油脂會抑制食慾，增加飽足感，建議每天吃1茶匙的原味綜合堅果為適合分量，不要過量攝取！

劉馥萱提到，門診時曾遇過長期運動的朋友，檢測後體內氧化壓力比較高，會建議適時補一些抗發炎的好油，如魚油、薑黃素等，緩解體內發炎，預防心血管及其他代謝疾病。

4. 牛油果：燃脂助手

屬於油脂類的一種，含大量單元不飽和脂肪酸，能幫助體內抗發炎、增加飽足感，可以搭配生菜沙律或打成蔬果精力湯，增加料理風味。牛油果內含的綠原酸、沒食子酸及穀胱甘肽，也能保護心血管健康及維持血糖穩定，雖然牛油果好處多多，但若沒有節制的吃，小心體重還是會上升。

5. 香蕉：運動好幫手

劉馥萱表示，香蕉是現代人方便又實惠的保健水果，不僅能減緩運動時造成的抽筋、幫助胃黏膜修復，裡頭的果寡醣也能幫助刺激腸道蠕動，讓我們擁有規律排便的好習慣。運動後來1杯香蕉堅果牛奶，裡面的色胺酸能幫助人體合成血清素，使腦部放鬆、維持好心情，但仍要適量。

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