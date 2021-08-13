耳鳴｜感冒過勞焦慮8成因　戒蘋果蛋糕3類食物免惡化尖叫聲不絕

耳鳴是種只有自己聽得見、外界聽不到的聲音，即使向他人訴說，這種困擾也只能自己默默承受，偏偏耳鳴又經常是長期症狀，深深影響病患的睡眠及生活品質，症狀輕則自行痊癒，重則要有「8年抗戰」的心理準備，該如何對抗耳鳴，在飲食、作息、用藥，甚至保持情緒和緩等各方面都必須保持耐心。



為什麼會引發耳鳴？該如何分輕重程度呢？（點擊圖片查看👇👇👇）

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Q1：到底為什麼會引發耳鳴？

台灣資深耳鼻喉科李宏信醫師表示，內耳的構造複雜，且影響內耳功能的因素很多，耳鳴患者在各家醫院所診斷後，可能會得到不同的結果，不過大多數都是內耳蝸牛體神經細胞遭到破壞，導致耳鳴發生；至於內耳神經受損的原因，則包括感冒引起的內耳神經炎、外力撞傷、結核病服用藥物的副作用；其他如過勞、焦慮、情緒緊張、睡眠不足和壓力等，都會造成內耳功能失調，進而引發耳鳴。

Q2：常有耳鳴病患詢問到底能不能斷根？

李宏信醫師提到，部分輕症患者只需休息1至2個月不要太勞累，就會自動不藥而癒，不過多數患者都是長期受到耳鳴困擾，透過藥物改善後，才讓耳鳴聲音變小，再從小聲變間斷出現，最後耳鳴完全消失。

只是若連續捱夜或情緒起伏過大，耳鳴可能還會復發，立即用藥後，又會很快痊癒，無論是哪一種情況，及早進行治療、穩定情緒和規律作息是最重要的，也能增加痊癒的機率、縮短治療期。

Q3：耳鳴該如何分輕重程度呢？

李宏信醫師指出，耳鳴是以發作的時間來分期。耳鳴愈到後期愈大聲，代表內耳神經被破壞的範圍逐漸擴大，若放任不治療，情況嚴重恐造成重聽甚至耳聾。

▸第1期：只有夜深人靜時，偶爾會聽到耳鳴聲，此時患者還能與之共存。

▸第2期：整個夜晚都能聽到耳鳴聲，但白天聽不到。

▸第3期：除了整夜聽到耳鳴，白天也偶爾會聽到。

▸第4期：整天24小時都聽得到耳鳴。

▸第5期：也是最嚴重的程度，耳鳴聲會變得像尖叫聲或極大聲，讓人分秒都無法忍受。



Q4：如何讓內耳神經復活、再生，恢復聽力功能並改善耳鳴？

李宏信醫師認為，因耳朵接近腦部，手術治療風險過高，通常不建議這麼做，最常使用的方法還是藥物治療，會以促進血管暢通，讓內耳神經復活、滋養神經，並增加內耳組織吸收營養的藥物為主。

Q5：日常生活如何遠離耳鳴侵擾？

台灣家醫科李政道醫師建議，有耳鳴症狀的患者，平時應避免咖啡、茶、可樂和煙酒等刺激物；含水楊酸成分的食物也可能加重耳鳴，因此最好少吃如蘋果、提子、番茄、士多啤梨、青瓜；或是過於高熱量的垃圾食物如忌廉、布丁蛋糕，以及可能引發血管收縮的乳酪、朱克力等，除飲食之外，保持心情平靜和睡眠充足也相當重要，因此焦慮時可飲用菊花茶、薄荷茶等，間接緩解耳鳴症狀。

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