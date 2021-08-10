夏日防蚊大作戰｜即玩問答遊戲　贏戶外活動必備長效防蚊噴霧

踏入八月，不少家長都趁暑假帶小朋友到戶外享受陽光，增進親子感情。但本港夏日悶熱潮濕的氣候，正是蚊蟲活躍繁殖的時期。但稍不留意，雙腳就可能被蚊子叮至紅腫痕癢，亂抓更會導致細菌感染。就算已穿著長袖衫褲，依然會讓人防不勝防！為了保護自己及子女免受蚊蟲來襲，不妨在8月10日至23日期間，到醫師Easy手機應用程式參與問答遊戲，贏取由梵美樂贊助的長效防蚊產品之餘，亦可學到夏日驅蚊小妙招！

即睇遊戲玩法：

１.下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式。

２. 開啟醫師Easy手機應用程式，選擇右下角「帳戶」，點按「登入／註冊」，輸入手提電話號碼，並填寫好驗證碼，免費登記成為醫師Easy新會員。

３. 在主頁點選【夏日防蚊大作戰】橫幅，即可進入問答遊戲。

參加者需回答5條有關夏日防蚊的問題，就有機會得到由梵美樂贊助的禮物，分別有2IN1長效防蚊蟎蚤蟲浸洗液 300mL（價值$118）及特強長效防蚊噴霧 200mL（價值$198），兩款各有50個名額；獎品派發將按照答對題目的數量及提交答案的先後次序作決定。



首500位參加者更可額外獲得500分「01積分」。



*產品的防蚊蟲和塵蟎技術有長期持久效果。經處理的織物有助防止蚊子，昆蟲和塵蟎。它通過消除食物來源抑制塵蟎的生長，消除所有引起過敏的微生物，創造健康環境。經處理的織物將持續有效3個月或多達20次洗滌。使用後對嬰兒及寵物安全，而且也適合患有蠶豆症(G6PD) 的人士使用。

*產品使用英國專利技術，能夠有效驅除蚊子、蠓、臭蟲、蒼蠅及跳蚤叮咬，適合任何人士、包括孕婦、嬰幼兒以及蠶豆症（G6PD）患者使用。安全無毒、無色無味，亦不含DEET；經處理的紡織品將持久長效驅蚊，有效期長達7 -10天。

每名用戶只可參加本活動一次，如重覆參加將被取消資格，恕不另作通知。



*活動完結後，得獎者須按得獎電郵所列之指定時間、地點領取禮品，逾時恕不受理。所有已換領的禮品均不設退換，亦不可兌換為現金、其他禮物或服務。*

更多獎賞活動請緊貼醫師Easy手機應用程式及Facebook專頁，密切留意最新資訊！

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Source：HK01