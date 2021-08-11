糖尿病│經常尿道炎係糖尿病先兆？糖尿病併發症你要知!

糖尿病在香港十分普遍，據統計全港約有七十多萬名糖尿病患者。當患者確診糖尿病後，需要透過飲食、運動、與藥物三個方向來穩定血糖。因此確診糖尿病後，患者的生活免不了會受到不少改變。要做到預防疾病發生，其實從生活的細節中，往往可以找出早期糖尿病的端倪，例如尿道炎頻發便是其中之一。糖尿病可誘發各種併發症，對身體不同部位造成損害，必須及早預防。本文將講解糖尿病常見併發症的後果，以及了解是否所有確診患者都需要使用留置導尿管（尿袋）。



糖尿病在香港十分普遍，每十人就有一人患病。（圖片：PreDiabetes）

糖尿病屬於慢性疾病，當身體的胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，便會導致血糖不正常地升高。根據香港糖尿協會數據，全港約有七十多萬名糖尿病患者，即每十個當中便有一人患有糖尿病。國際糖尿病聯盟更估計，至2030年全球糖尿病患者人數將增至5.52億人，其中香港亦會激增至92萬人。

尿道炎經常復發 或因尿液含糖量高

對於糖尿病的成因眾說紛紜，目前醫學界未有確實的定論，但一般可從生活習慣和身體狀況，評估患糖尿病的風險，例如過重或肥胖、缺乏運動、年齡增長（大多在45歲後），以及家族遺傳，都是增加患上糖尿病風險的因素。當血液內的萄葡糖含量過高，便會出現小便頻密、異常口渴、容易疲倦、體重下降等徵狀。

除了以上徵狀，由於糖尿病患者的尿液含糖量較高，容易滋生細菌，再加上抵抗力一般較差，故會較易感染尿道炎，所以若發現自己經常因不明原因患上尿道炎，就可能是糖尿病「作怪」。

尿道炎頻發，可能是因為糖尿病。（圖片：Canva）

血糖控制不當 影響小便控制能力

為了降低糖尿併發症的發生機會，患者需時刻監察血糖含量。根據統計，超過一半糖尿病患者同時有泌尿方面的併發症。這是由於糖尿病患者不妥善控制病情，任由身體長期處於血糖過高的狀態，神經細胞可能因此受到影響，導致膀胱不正常收縮，繼而產生尿頻、夜尿、尿失禁等膀胱功能障礙。

一旦誘發膀胱病變，將進一步降低膀胱的敏感性和收縮能力，甚至完全失去控制能力。在這種情況下，患者只能插尿喉、使用尿袋，幫助消除膀胱中的積尿，否則，當尿液滯留在膀胱太久，便容易造成反覆性尿道感染，嚴重者更會破壞腎功能。

糖尿病可致糖尿足 嚴重需截肢保命

糖尿病有機會引發四大足部問題，包括足部感覺變弱，即使足部受傷亦不覺疼痛；因血液循環差及高血糖導致感染風險增加，以致傷口較難癒合；雙腳容易疲倦，甚至出現間歇性跛行；以及足部畸形。有足病診療師指出，由於糖尿足初期沒有明顯病徵，容易被忽略，但一旦引發嚴重的下肢併發症，情況可大可小，最嚴重者更需要截肢保命，其中本港需要截肢的病人中，便有一半由糖尿病引致。

不過，即使截肢亦不代表糖尿病可因此「斷尾」。因為潰瘍的問題有機會延伸至被截肢腿部的餘下部分，以及另一隻腳，加上截肢將嚴重影響病人的活動能力，亦會影響身體及血糖控制，故五年內的死亡機會可達七成。

糖尿病引發的足部問題，經常被患者忽視。（圖片：i.shop）

要預防糖尿足，最重要是嚴格控制血糖。其次是避免足部損傷，例如日常可穿著寬鬆及較軟的鞋子，避免穿涼鞋或高跟鞋，每日也可用溫水及中性肥皂洗腳，以及保持足部透氣、乾爽。

「糖尿上眼」可致盲

糖尿病還會引發視網膜病變，即俗稱的「糖尿上眼」。在視網膜病變初期，視網膜會因為長時間血糖水平過高，導致微細血管受損，血管壁衰弱，並滲出蛋白沉澱物質及血液，當這些液體滲入眼球，便會影響視力。若病變長期持續，視網膜會增生脆弱的血管，這些血管很容易破裂出血，造成視網膜纖維化、繼發性青光眼等問題，最終導致視網膜脫落，並永久失去視力。

「糖尿上眼」輕則影響視力，重則可以致盲。（圖片：香港激光矯視中心）

「糖尿上眼」是香港人的主要致盲原因。引發視網膜病變的因素大致有三項，包括患病年期，年期越長出現病變的風險越高，其中患病15年以上者，有80%機會患上糖尿眼；另外是血糖水平，血糖控制愈差，病變的風險亦會增加；最後是其他風險因素的控制，例如膽固醇和血壓的監察都對減慢視網膜病變十分重要。

患者亦需要留意，當出現視力模糊、影像變形、眼睛疼痛等明顯徵狀時，代表病情已相當嚴重，即使接受治療，也未必能完全恢復視力，故定期進行檢查，及早發現病變並控制病情，才是上策。

Source:HK01