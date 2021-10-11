牙周病｜唔刷牙易中新冠肺炎！３種食物要少食防牙菌膜

牙周病多因口腔護理不足造成，令細菌積聚牙肉發炎、流血，甚至牙齒脫落，有研究更指牙周病患者如感染新冠肺炎，死亡率比一般人高達8.8倍！牙周病究竟該如何預防？哪些食物可以維持牙齒健康？哪些食物原來是誘發牙周病的真兇！



牙周病是由黏附在牙齒表面的牙菌膜所引起的。如果口腔衛生欠佳，牙菌膜就會長期積聚在牙齦邊緣，牙菌膜裏的細菌會分泌毒素，刺激牙齒周圍的組織，例如牙齦、牙周膜和牙槽骨等，引致牙周病。

▼牙周病有咩病徵？（按圖👇👇👇）

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牙周病患者易中新冠肺炎？

今年2月份發表在「臨床牙周病學期刊」（Journal of Clinical Periodontology）上的研究發現，有牙周病的新冠肺炎患者，需要住加護病房及必須使用人工呼吸器的機率，分別是一般患者的3.54與4.57倍，死亡率更是高達8.81倍。

▼牙周病同新冠肺炎有咩關係？（按圖👇👇👇）

由於口腔與呼吸道相連，附在牙齒結構表面的牙菌斑生物膜就像是病毒的儲存庫，當牙周病的致病菌進入呼吸道，會改變呼吸道粘膜上皮的免疫系統、破壞上皮細胞保護，令病毒更容易入侵上呼吸道，包括新冠肺炎。

3大食物隨時食出牙周病！

美國牙周病學會有研究指出，如果以下3大類食物攝取過多，容易患上牙周病。

▼邊啲食物誘發牙周病？（按圖👇👇👇）

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1. 碳水化合物，如白飯、麵包、薯仔、甜品蛋糕等



牙周病患者的飲食生活有十分明顯的特徵，絕大部分患者都非常喜歡碳水化合物。攝取過多碳水化合物的人，牙齒周圍會緊密附著一圈齒垢。想知道何為攝取過多，只要在進食含碳水化合物的食物後等３０分鐘，如果發現牙齒周邊有齒垢，即表示攝取過多。

因為白飯等碳水化合物屬於多醣類，會被唾液中的澱粉擫、細菌及酵素分解成單醣類。多餘的單醣類會進入牙齒，進而形成齒垢。而人體卻會將多餘的碳水化合物轉化為脂肪，並儲存在脂肪細胞中。而脂肪細胞對健康會產生各種不良影響，牙周病就是其中之一。

2. 富含鈣的食物，如：牛奶、芝士、豆腐、紫菜、黑芝麻等



鈣質進入人體後，會先進入血液中。但血液中的鈣質會保持在一定的濃度，因此多餘的鈣質會送到人體其他地方，並在組織與內臟中形成類似小石頭的固體，這種現象稱為異位性鈣化，牙齒發生鈣化會形成牙結石，若長期不理會，就會發展成牙周病。

3. 鈉含量高的食物：香腸、罐頭湯、即食麵連湯、煙燻製品等



人體中的水分鈉濃度由腎臟調節，攝取過多鈉會脫水，同時令人體鈉濃度升高，腎臟需排出更多水抵消體內的鹽分。而如果脫水會導致口乾，或經常使用鹽水漱口造成牙齦脫水，最後導致牙齦脫皮發痛。

飯後即刷牙原來最傷

正所謂：「牙痛慘過大病」，美國牙醫Dr.Debra Gray King在當地報道中解釋，如果你有以下日常壞習慣，同樣會增加患牙周病的機會。

▼以下６個日常壞習慣，你有冇中？（按圖👇👇👇）

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1. 餐後即刷牙



一天刷三次牙，即早午晚餐後都刷，有可能磨走牙齒表面的琺瑯質，因為每次吃完東西後口腔環境會變酸，琺瑯質會因此軟化，而此時如果太勤於刷牙就很容易把琺瑯質給磨掉。所以飯後等30至60分鐘才刷牙會更好，因為在這段期間酸會隨著時間而中和而牙齒能再度礦化。

2. 磨牙



牙齒咬緊牙齒導致表面磨損，更會磨掉最外層的琺瑯質而露出牙齒本質，令細菌侵蝕牙齒內部。

3. 少用牙線



食物殘留在牙齦縫隙中時間愈久愈易產生細菌，而牙線有助清潔牙齦之間的位置，幫助防止細菌逗留牙齒。

4. 喝太多紅酒、咖啡與茶



牙齒表面染色，更多細菌黏附於牙齒上，間接導致蛀牙或牙周病。

5. 經常美白牙齒



長期美白牙齒導致牙齦不適，同時增加牙齒敏感性，經常美白牙齒容易令表面受損易被細菌感染致發炎。

6. 吸煙



煙漬讓牙齒易藏細菌，吸煙阻礙牙齦組織維持健康、對抗病菌能力。

點樣刷牙至好？

牙痛過的人都應該知道牙齒健康的重要性，而刷牙是保護牙齒健康的重要手段。到底如何刷牙才真正保護牙齒？

▼刷牙正確方法（按圖👇👇👇）

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