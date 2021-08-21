塵蟎吸落肚誘發腸敏感？推介$208除蟎吸塵機　每分鐘8千下吸塵蟎

鼻敏感是香港常見的都市病，平均每4人就有一人患有鼻敏感。除了天氣因素之外，花粉、灰塵和塵蟎也是導致鼻敏感發作的成因之一。有醫生指，塵蟎是本港鼻敏感患者最常見的成因之一，患者通常會打噴嚏、鼻塞、流鼻水，嚴重的話甚至會誘發氣喘，導致呼吸困難。然而，有研究指塵蟎除了誘發上呼吸道的敏感之外，更會造成腸敏感，究竟原因是甚麼呢？



塵蟎雖然長170－500微米，但不單會引起上呼吸道敏感，更會引起腸敏感。（資料圖片）

塵蟎誘發腸敏感？

知名醫學期刊《腸胃學》（Gut）曾發表一篇研究報告，指出塵蟎不單出現在人體的呼吸道，連腸道內亦發現塵蟎的蹤影，而且牠們更會引發腸漏症。所謂腸漏症，就是腸道內的粘膜出現裂縫、破損，而細菌、異物就會入侵身體並引發免疫、發炎等反應，長時間的刺激就會引發內分泌問題，導致過敏、全身痠痛、慢性疲勞等問題。

即使把家打掃得一乾二淨，但要完全去除塵蟎也是不可能的事。然而，只要做好以下三點，就可以減少塵蟎的數量，避免引起敏感。

腸敏感不屬病症，但會令患者長期感到腹痛。（資料圖片）

***按下圖了解如何消滅塵蟎***

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除蟎真空吸塵機 每分鐘拍打8,000次

要除蟎做得方便又徹底，可以選用除蟎真空吸塵機。市面上有不少除蟎吸塵機，然而各品牌在效果上參差不齊，在選購前宜考慮各項清楚。以Deerma除蟎真空吸塵機為例，它可以每分鐘產生8,000次震動，拍打床具讓塵蟎掉出來。

另外，吸塵機的強大吸力，加上20cm寬闊吸口就可以輕鬆吸除表面微塵毛髮，深度吸出蟎蟲及排洩物。一般的除蟎吸塵機不單體質大，而且重，但Deerma的除蟎真空吸塵只有1.4公斤，配合底部雙滑輪設計，就算單手使用亦無難度，輕易消滅塵蟎。

***按下圖了解關於Deerma除蟎真空吸塵機***

Deerma 德爾瑪除蟎真空吸塵機4大特點：



👍1分鐘8,000次震動拍打

👍10kPa大吸力

👍3重多效過濾

👍50度熱風除濕殺蟎

（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/21）

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