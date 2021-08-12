牛油果｜偏頭痛喉嚨痛仲肚痾？超級食物對人體的5大害處

牛油果被視為超級食物，皆因它含豐富鉀質、維他命C、E、K 和B雜、奧米加3脂肪酸等，有助降血壓、改善肩痛及肌肉疫勞等。然而，有研究報告指出，有3類人不宜吃牛油果，吃過多會引致偏頭痛、腸躁症等5大問題。那麼，一般人平均每日吃多少牛油果最好？



牛油果含維他命K，有助骨骼健康，其類胡蘿蔔素則含抗氧化劑，可減少細胞受自由基傷害，為皮膚、頭髮増添光澤，加上多酚及類黃酮有效預防關節炎等症狀，令牛油果受不同年齡層人士追捧。

牛油果對人體有甚麼害處？（資料圖片）

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牛油果縱然好處多多，但若不清楚了解自己的體質，便盲目進食牛油果，可能會適得其反，更有機會令人引發偏頭痛、腸躁症、出現食物過敏反應、藥物相互作用及增磅。因此，若你有腸胃消化問題、對天然乳膠者過敏、有腎病、低血糖及低血壓的人則不宜食用。

▼到底這款超級食物有甚麼壞處？（按圖看清👇👇👇）

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偏頭痛



在美國頭痛基金會的「低酪胺酸頭痛餐單」（Low Tyramine Headache Diet）中，牛油果被列為應「小心使用」的級別，因為當牛油果進入人體時，會分解出一種名為「酪胺酸」的化學物質，而當人體吸收過量「酪胺酸」時，便會引發頭痛、頭暈等問題。

腸躁症



牛油果含有山梨糖醇成分，而這種成分亦被視為天然的「瀉藥」，因此一般人可當作滑腸之用，而脾胃虛弱的人士則有機會令體質惡化，甚至引起腸躁症。

▼腸躁症不再來！5種食物要少吃（按圖看清👇👇👇）

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食物過敏



牛油果含天然乳膠成分，有醫學期刊指出，不少人對天然乳膠有過敏反應，如在進食時感到嘴唇、嘴巴及喉嚨痕癢。

▼食物過敏症狀有哪些？（按圖看清👇👇👇）

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藥物相互作用



牛油果含有豐富的維他命K，可幫助肝臟製造血液凝固份子，但與薄血藥相沖，因此有服用傳統薄血丸的人士、患有心臟病患者慎吃。

增磅



常說牛油果屬高卡路里食物，台灣萬芳醫院營養室主任金美雲指，1份水果平均熱量為60大卡，但牛油果卻高達135大卡，1顆牛油果相當於5份水果，吃下1整顆，就等於是1個便當的熱量。

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那麼，膝痛患者或肩痛患者可如何吃牛油果改善身體狀況？據美國國家醫學圖書館國立衛生研究院的研究，牛油果在緩解關節痛方面似乎有不錯的效果，就有牛油果成分的減膝痛藥進行6個月的測試，膝痛患者每天服用1個，膝部疼痛降低了50%，往後2個月的膝痛問題再有改善。

日本TBS電視節目曾做了針對肩頸僵硬的實測，測試3組不同年齡層的男女，利用專門測量肌肉硬度的儀器，量度測試對象在食用牛油果前後，肌肉硬度數值的變化，10至29為「安心區」、30至39為「提高警覺區」、40或以上是「硬到爆區」，結果發現，被測對象在食用半個牛油果10天後，全部由「硬到爆區」回落到「安心區」。

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