牛油果｜吃過多易肚痾偏頭痛5大問題　脾胃差4類人不宜吃幾多最好

牛油果被視為超級食物，皆因它含豐富鉀質、維他命C、E、K 和B雜、奧米加3脂肪酸等，有助降血壓、改善肩痛及肌肉疫勞等。然而，有研究報告指出，有3類人不宜吃牛油果，吃過多會引致偏頭痛、腸躁症等5大問題。那麼，一般人平均每日吃多少牛油果最好？



牛油果對人體有甚麼害處？（資料圖片）

牛油果含維他命K，有助骨骼健康，其類胡蘿蔔素則含抗氧化劑，可減少細胞受自由基傷害，為皮膚、頭髮増添光澤，加上多酚及類黃酮有效預防關節炎等症狀，令牛油果受不同年齡層人士追捧。

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牛油果縱然好處多多，但若不清楚了解自己的體質，便盲目進食牛油果，可能會適得其反，更有機會令人引發偏頭痛、腸躁症、出現食物過敏反應等。因此，若有腸胃消化問題、對天然乳膠者過敏、腎病、低血糖等都不宜食用。

▼牛油果益處多，但對哪些人反而會有反效果？進食後會有哪些影響？食用分量宜多少？（按圖看清👇👇👇）

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1. 偏頭痛



牛油果進入人體後會分解出一種名為「酪胺酸」的化學物質，當人體吸收過量「酪胺酸」時，便會引發頭痛、頭暈等問題。美國頭痛基金會的「低酪胺酸頭痛餐單」（Low Tyramine Headache Diet）中，更把牛油果列為「小心使用」的級別。

2. 腸躁症



牛油果含有山梨糖醇成分，這種成分被視為天然「瀉藥」，具滑腸功效，有助防止便秘，但脾胃虛弱人士則有機會令體質惡化，甚至引起腸躁症。

▼同場加映：腸躁症（腸易激綜合症）徵狀（按圖了解👇👇👇）

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3. 食物過敏



據醫學期刊指，有乳膠水果綜合症（latex-fruit syndrome）的人，如對一些水果會有敏感反應，如牛油果、香蕉、栗子、奇異果、桃子、番茄、薯仔和甜椒等，進食後會感到嘴唇、嘴巴及喉嚨痕癢。

▼食物過敏症狀有哪些？（按圖看清👇👇👇）

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4. 藥物相互作用



牛油果含有豐富的維他命K，可幫助肝臟製造血液凝固份子，但與薄血藥相沖，因此有服用薄血丸的人、患有心臟病患者宜慎吃。

5. 增磅



牛油果屬高熱量食物，按食安中心資料，每100克牛油果，含160千卡，約是香蕉2倍（香蕉89千卡），木瓜4倍（木瓜39千卡）。吃下1整顆，也等於是1個便當的熱量。一個中型牛油果約200克，吃一個比起一碗白飯（約260千卡）的熱量還要多，容易引致肥胖，瘦身人士要注意。

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牛油果每日吃多少最有益？

每天1個：6個月減膝痛50%



據美國國家醫學圖書館國立衛生研究院的研究，牛油果在緩解關節痛方面似乎有不錯的效果，就含牛油果成分的減膝痛藥進行6個月的測試，膝痛患者每天服用1個，膝部疼痛降低了50%，往後2個月的膝痛問題再有改善。

每天半個：10日紓緩肩頸僵硬



日本TBS電視節目曾做了針對肩頸僵硬的實測，測試3組不同年齡層的男女，利用專門測量肌肉硬度的儀器，量度測試對象在食用牛油果前後，肌肉硬度數值的變化，10至29為「安心區」、30至39為「提高警覺區」、40或以上是「硬到爆區」，結果發現，被測對象在食用半個牛油果10天後，全部由「硬到爆區」回落到「安心區」。

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