新冠疫苗｜九把刀外母打針後離世 易忽略6大警號手臂瘀青即就醫

新冠疫苗接種後不少人出現發燒、肌肉痛等，屬正常反應。九把刀外母於接種疫苗後4日卻出現背部劇痛，最終不幸離世，原因有待解剖化驗；而本港亦出現3宗打針後14日死亡事件，令大家再度關注接種疫苗出現的副作用。到底接種疫苗後哪些反應屬正常？哪些屬危險警號？何時需要求醫？



台灣作家九把刀（8月11日）於Facebook撰下長文悼念外母，表示她接種AZ疫苗後4天，開始出現副作用，背部劇痛，更被外父於當日下午發現躺在沙發不動，送院前已證實死亡。

▼九把刀撰長文悼念外母接種疫苗後4日離世，坦言非常心痛。（按圖👇👇👇）

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接種疫苗常見副作用異常反應

接種新冠疫苗後有不少副作用，有些屬正常反應，但若情況持續，或反應出現異常，便需立即求醫。

▼接種新冠疫苗後6個常見副作用的「異常反應」（按圖👇👇👇）

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1. 發燒



接種疫苗後2天內發燒是正常的免疫反應，發燒一般指體溫達38℃或以上。根據香港醫院藥劑師學會資料，若打針後2日內短暫輕度發燒38.3至38.5度，可自行服用退燒藥（撲熱息痛）。

異常反應：

如果發燒超過２日，體溫持續在38℃或以上，要盡快求醫。

2. 肌肉痛



疫苗會注射在手臂肌肉，有機會造成注射部位肌肉痛，和全身肌肉痠痛。台灣宏康復健專科診所院長陳相宏醫師在「早安健康」網站文章表示，因為是肩膀肌肉注射，正確應該注射到肩膀三角肌，若是注射的技術不好，注射到肩關節或是肩旋轉肌，就會造成「疫苗注射技術相關的肩膀傷SIRVA」（shoulder injury related to vaccine administration）。

疫苗接種後2日內出現肌肉痛，可以自家在家休息及服用「撲熱息痛」。

異常反應：

如果超過一星期肌肉持續疼痛、無力，加上關節轉動困難，就應盡快求醫。

3. 注射部位出現疼痛、紅腫、痕癢



不少人在打針後即日或隔日發現手臂注射部位出現紅腫、疼痛、壓痛，甚至引致腋下淋巴腺腫起來，大部分的人會在4天左右消退。如在打針後48小時內手臂注射部出現以上情況，可以在家進行局部冰敷，或塗上藥膏。

異常反應：

台灣國泰醫院老人醫學科主任黃柏堯在「早安健康」網站文章提醒，打疫苗後如皮膚出現瘀青，代表凝血功能異常，有可能是血栓徵兆，應盡快求醫。

4. 頭痛



根據衛生署資料顯示，每10人就有1-2人接種疫苗後出現頭痛。在打針後48小時內，可自行服用止痛藥「撲熱息痛」，但不可在打疫苗前服用，建議在注射疫苗後三小時、出現不適症狀時才吃，對疫苗產生抗體的影響較小。

異常反應：

如果嚴重劇烈頭痛持續一星期，甚至痛到視力出現異常，應盡快求醫。

5. 噁心、嘔吐



噁心、嘔吐、食欲下降也是疫苗接種常見的副作用，打針後2日內症狀會自行消失，台灣註冊營養師高敏敏在報道表示，應避免進食油炸、高糖等食物、喝酒、吸煙、捱夜亦應盡量避免，反而要進食多些蔬果，如：西蘭花、奇異果、蘋果等。

異常反應：

持續一星期食慾不振、噁心，應盡快求醫。

6. 肚痾



台灣兒科醫生徐嘉賢在Facebook專頁中表示，部份人士或會出現腹痛，或是肚痾等症狀，如腸胃較敏感人士更有機會持續一星期。

異常反應：

若出現嚴重腹痛，或是出現腸胃炎的肚痾症狀，並持續一星期或以上，應盡快求醫。

接種疫苗後嚴重不良反應

此外，如發現以下嚴重情況，應即時求醫。

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1. 部份身體難以活動

2. 視力持續模糊

3. 說話有困難

4. 氣促

5. 胸口痛

6. 感到心跳急促、顫動或強烈，即使在休息後也沒有平靜下來。

打針前後有什麼要注意？（Unsplash圖片）

打針前準備

若你是心臟病高危人士，或有「三高」就要注意。每年應接受身體檢查，以評估心臟和心血管狀況，接種疫苗前可先檢查身體，以獲得最新驗血報告。患者上血壓不應高於140、下壓不過90，平均血糖值為6.5%左右等。若有「三高」達10年但沒有看醫生，打針前建議先去驗身，以獲得詳細報告才作決定。

▼ 哪些人不宜接種，或接種前需先諮詢醫生意見？ （按圖 👇👇👇）

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資料來源：九把刀facebook、香港醫院藥劑師學會、衛生署官網