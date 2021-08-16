腎病｜IT男久坐不動總覺倦確診急性腎衰竭！尿泡不散5症狀或腎病

受到疫情影響，許多企業啟動居家辦公（WFH），而你是因此工作量大增，還是閒到發慌沒事做？台灣一名50多歲從事科技業男子，居家辦公時覺得動也累，不動也累，在家一忙完「就癱在那不動」，家人目睹後數度逼他就醫檢查，果然一驗肌酸酐爆高，將面臨洗腎，連家人都看傻，「怎麼會突然間一個好好的人變這樣」。



台灣外科醫師陳榮堅近日在《醫師好辣》節目中指出，生理上的疲累有時是真的過度勞動，但若疲憊感「再怎麼休息都不會好」，就得小心是甲狀腺功能突發性低下或肝腎機能警訊。他分享近期遇到一名50多歲在科技業工作的男子，因疫情居家上班，每回辦公完就癱在家一動也不動，卻說服自己只是太疲累而拒絕就醫。

▼腎病的10大症狀（點擊下圖看清👇👇👇）

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陳榮堅醫師接著說，家人數度目睹男子癱軟在家，且「講話開始有點喘」驚覺不對勁，強逼他就醫檢查。到院後抽血驗肝腎機能，結果肌酸酐指數正常為1.4mg/dL以下，「他一抽就到8，就是一個急性腎衰竭情況」，就連家人也不解，一個好好的人怎麼會突然變成這樣。

台灣陳榮堅醫師指出，男子本身血壓不穩，加上自己當醫師上網Google，聽信謠言「血壓藥不要吃」，還到處購買號稱保健食品的來路不明藥物服用，「我們在猜應該是有些重金屬的成分，所以他一來肌酸酐到8」。最後緊急會診腎臟內科，之後只能一直洗腎了。他也提醒，若有莫名疲累感卻無法靠休息緩解，請儘快就醫檢查。

陳榮堅醫師接著說，家人數度目睹男子癱軟在家，且「講話開始有點喘」驚覺不對勁，強逼他就醫檢查。（YouTube@醫師好辣影片截圖）

▼腎衰竭5種成因：（按圖了解👇👇👇）

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根據台灣高雄榮總腎臟科衛教資料顯示，當腎臟功能衰退時，身體無法維持正常新陳代謝，此時體內的廢物無法充分由尿液排出，於是累積於體內，其所造成的種種不適症狀及併發症，即稱為「尿毒症」。早期尿毒症無嚴重的症狀，到了末期常見的症狀有疲倦、下肢水腫、尿量減少、噁心、嘔吐、食慾不振、皮膚癢、呼吸困難、貧血等。

台灣腎臟科醫師陳俊宇也曾在節目中分享，腎臟要顧好，5字口訣要背好：「泡、水、高、貧、倦」。每天起床後的第一泡尿液泡泡會比較多，若等待10分鐘後未消要懷疑是否有腎臟病；第2個字為水腫，當出現下肢水腫，按下去無法立即回彈是否為腎臟疾病造成的水腫；第3個為高血壓，可能莫名血壓上升找不到原因。

陳俊宇接著解釋，第4個字為貧血，由於腎臟本身會製造EPO紅血球生成素，一旦腎臟不好時紅血球製造不足就會貧血；當高血壓加上貧血，患者自然會出現莫名其妙的疲倦。

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