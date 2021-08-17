肚痛｜右下腹闌尾炎有分泌物盆腔炎　教你6位置肚痛原因應睇邊科?

女性因為下腹有腸胃、生殖系統、泌尿系統等不同的系統，再加上荷爾蒙的問題，所以發生下腹痛的機率比男性高出很多，而且診斷也有很多種不同的病症，要看的科別也不同。



如何判讀自己的下腹痛症狀（按圖看清👇👇👇）

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在下腹痛的時候，第一步先判斷疼痛的位置，再來看看有沒有合併其他症狀、還有疼痛發生前幾天是不是有性行為等，基本上診斷可以準確許多。所以在疼痛時，除了趕快就醫之外，也要記下各種不同的症狀，找對科別、同時協助醫生做判斷，避免錯過黃金救治期。

一、左下腹疼痛：多半屬於腸道的憩室炎，可掛胃腸肝膽科。

二、右下腹疼痛：闌尾炎居多，可能合併發燒，可掛胃腸肝膽科。

三、無明顯偏向：可能是婦科疾病、或是膀胱發炎的疼痛，如果合併低血壓就有出血的可能，可以先判斷是否是子宮外孕、黃體破裂等，如果劇烈疼痛建議先掛急診，否則掛婦產科。

四、骨盆疼痛：如果有陰道分泌物，多半是骨盆腔發炎，但如果沒有分泌物，疼痛位置又偏一側，可能是尿路結石、卵巢或輸卵管的扭轉，可查看是否有發燒或是低血壓的症狀，建議掛婦產科。

五、嚴重經痛：非常有可能是子宮內膜異位症，或是腫瘤，建議掛婦產科。

六、泌尿道的症狀：比如血尿、尿尿疼痛、解尿困難、有頻尿，就要到泌尿科就醫。

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