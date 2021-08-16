新冠疫苗｜九把刀岳母接種後猝死與高膽固醇有關？ 打針前先檢查

隨著政府公布把26間社區疫苗接種中心延長運作至十月，加上疫苗即日籌已擴展至60歲或以上人士，令60-69歲已接種第一針已佔該年齡段人口的48.81%(截至2021年8月15日)。然而接種疫苗後產生不良反應，甚至死亡的個案不絕於耳，台灣作家九把刀的57歲岳母更在打針四天後猝逝，令人一眾有心接種疫苗「老友記」都感到擔憂。其實只要在接種疫苗前進行全面的身體檢查，詳細了解身體狀態，例如是否患有「三高」問題或其他慢性疾病等，亦可獲得醫生的專業意見以釋除憂慮。下文為大家整理疫苗接種前須知，並介紹選擇身體檢查計劃時需要留意的重點項目。



（圖片:Pixtastock）

台灣作家九把刀日前在社交平台發文，稱他岳母平日有保持運動習慣，於3月底的健康檢查只發現膽固醇、低密度膽固醇超標，其他數值均正常，但在接種阿斯利康疫苗後4天出現痠痛、嘔吐，其後失去呼吸，未送往醫院便已離世。事件令不少香港人，特別是長者感到憂慮，擔心自己或有俗稱「三高」即高血壓、高血脂及高血糖的問題而不自知，在這樣的情況下接種疫苗，一旦出現血栓或其他心血管問題，後果可大可小。

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（圖片：九把刀Facebook）

隨時身患三高而不自知 善用消費券作針前檢查

按衛生署及新冠疫苗臨床事件評估專家委員會的資料顯示，施針後出現的嚴重異常事件，並非所有都與疫苗有直接關係，而是與接種人士自身的健康狀況或隱疾有關。同時根據衞生署於2017年11月發佈的「香港人口健康調查」，全港15至84歲的人士當中，當中逾一半人出現最少一項「三高」病徵，近半或以上受訪者更並不知道自己已患有該疾病，而是透過該次健康檢查才首次發現自己患病。

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為求安全，在接種新冠疫苗前最好先進行身體檢查，有助清楚了解身體潛在的狀況及風險，現時的身體檢查計劃價格由數百至千餘不等，涵蓋多個範疇；加上現時政府剛於八月初起發放第一期二千元的消費券，大家可趁此機會到醫療中心和診所購買檢查計畫，為自己及家人買一份安心。

疫苗前檢查須了解三高風險 評估副作用可能性

接種疫苗前的身體檢查，與一般身體檢查的程序分別不大，但有幾項必須包括在內，例如「三高」指數，即是血壓、脈搏、總膽固醇、高密度膽固醇（HDL）、低密度膽固醇（LDL）、血葡萄糖（空腹）、糖化血色素等，以了解有沒有隱性疾病三高的可能。

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不少醫療機構亦針對接種疫苗，位於中環核心商業區的Leciel Medical提供「疫苗前全方位身體檢查」，服務包括：血脂分析、肝腎功能檢測、糖尿檢查、貧血凝血功能檢查，甚至心電圖等；方便上班一族隨時預約。

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資料來源：2019冠狀病毒病疫苗接種計劃網站