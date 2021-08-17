日本節目揭穿黑衫惹蚊多4倍！擊退蚊叮6招噴蚊怕水前漏做一步無效

蚊子叮咬除了帶來皮膚痕癢，還是登革熱、日本腦炎、瘧疾等嚴重疾病的病媒。無論室內室外，究竟有什麼方法可以遠離蚊子「襲擊」？日本節目《世界一受けたい授業》就請來專家，教授大家幾個防蚊方法，讓大家可以巧妙地避開蚊子滋擾。



蚊子叮咬留下的痕癢是大家都討厭至極的事，而蚊子亦是登革熱、日本腦炎等嚴重疾病的病媒。（《世界一受けたい授業》截圖）

因蚊傳疾病死亡一年多達83萬人

日本節目《世界一受けたい授業》中提到眾多動物中，奪去最多人類性命的是「蚊子」。根據資料顯示，全世界因蚊傳疾病而死亡的人數，一年多達83萬人以上。於是節目請了為實驗甘願被50種以上不同種類的蚊蟲咬近300口的夏秋優教授，趁着夏日炎炎，為大家帶來防蚊貼士。

節目請了為實驗被50種以上不同種類的蚊蟲咬近300口的夏秋優教授，為大家帶來防蚊貼士。（《世界一受けたい授業》截圖）

防蚊好方法

▼搽防曬還是噴蚊怕水先？清毒腳掌都有用？專家教你防蚊招式：（按圖看更多👇👇👇）

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1. 消毒腳板



就算家中的蚊怕水用完了，定時定候用消毒藥水拭擦腳掌亦一樣可以防蚊。由於腳掌附有很多吸引蚊子的正常菌群，只要用酒精等消毒腳掌，就能夠短暫地除去菌群，減低被蚊叮的風險。除了用酒精消毒之外，勤換襪子亦有一定的效果。

早前在日本節目《日本人の3割しか知らないこと》就進行過相關的實測。節目組在實驗中用上了大約25隻蚊，分別將有進行拭抹和沒有拭抹的腳同時踩進兩個有蚊箱子。待了一會後，發現有拭抹酒精的腳確實比較少蚊子附着，可見其防蚊的效果。

節目組在實驗中用上了大約25隻蚊，待了一會後，發現有拭抹酒精的腳（左）確實比較少蚊子附着。（《日本人の3割しか知らないこと》截圖）

2. 風扇+蚊香



蚊子會被人體釋放的熱力、氣味，以及二氧化碳吸引接近，但由於蚊子輕的關係，會被風扇的風吹走，無法接近人類。教授建議大家將風扇背對着窗，風向朝上並使用轉動模式。若然在風扇前方再放置一個電蚊香，更加有助吹散驅蚊的氣味至房間四周，增強驅蚊效果。

3. 噴蚊怕水的次序和訣竅



夏秋教授解釋到，蚊怕水要發揮作用，要先徹底布滿在皮膚表面。假如在蚊怕水上方再蓋上一層防曬乳，會削弱其驅蚊效果。相反，即使在防曬乳上方再多噴一層蚊怕水，也不會影響防曬的功效。因此，最好的做法是先塗防曬再噴上蚊怕水。

同時不要忘記在噴完蚊怕水後再用手塗勻，因為噴霧式的蚊怕水一定無法均勻覆蓋皮膚，那蚊子就會瞄準這些破綻吸血覓食。而在使用蚊怕水的時候更要連同衣服一併噴上，日本節目《その原因、Xであり》就曾經做過實驗，發現蚊的口器長約2毫米，即使是穿着衣服，亦能吸血。

蚊子的口器由6根附肢組成，當中有兩根負責把皮膚切開，只是薄薄的衣服根本不能阻礙蚊子吸血。（《その原因、Xであり》截圖）

▼根據消委會檢測，含有有效驅蚊的天然成分的15款驅蚊劑：（按圖👇👇👇）

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4. 着淺色衫



蚊子眼睛能夠見到的顏色很少，比較偏好深色。因此比起穿着白色衫的人，蚊子會傾向被穿黑色衫的人吸引。節目引述一個研究發現，接近穿黑色衫的人的蚊子數量，是穿白色衫的人的4倍。

▼同場加映：皮膚上多細菌，可能是惹蚊咬原因，除此之外，究竟還有什麼因素可能惹蚊呢？（按圖👇👇👇）

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5. 勤拍蚊



節目中引述2018年華盛頓大學的研究中發現，蚊子會避開襲擊牠的人。

實驗的進行是將蚊子放進一個注有人類體味的容器中，然後模仿人類拍打蚊子時所產生出的震動搖晃容器，及後團隊發現蚊子會刻意避開該體味。由此推斷蚊子會在短期內記住剛才拍打牠的人的體味，並進行迴避。

因此大家日後見到有蚊的話，可以主動出擊拍打蚊子，即使打不中，亦能達到一定的驅趕效果。

蚊子會避開襲擊牠的人，日後可以多拍蚊子，即使打不中，亦能達到一定的驅趕效果。（《世界一受けたい授業》截圖）

6. 積水加硬幣



最後一點就係小心積水了，即使是一個很小的水窪，蚊子都能在水面產卵。假如是一些難以避免會有積水的地方（如：花盆），就可以放入5毫子硬幣預防蚊的幼蟲滋生。

當我們將用銅製成的5毫子放進水中，就會產生銅離子，而這種銅離子能有效抑制蚊子的幼蟲生長。除了5毫子之外，亦可以從五金舖購買銅板或者銅線等銅製品也有同樣的效果，大家可以在家中試試，過一個無蚊患之憂的夏天。

▼蚊子有3大最愛（點擊下圖看清👇👇👇）

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（資料來源：《世界一受けたい授業》、《日本人の3割しか知らないこと》、《その原因、Xであり》）