啪手指｜一時快感會損害關節健康？醫生拆解手指變粗都市傳說

每個人都會有些小習慣，例如緊張時掐手指、啪手指、咬唇和繞頭髮等。當中的啪手指，可能是工作時覺得手指繃緊想鬆一鬆，或單純喜歡「啪」的聲響，但無論出於甚麼原因，都一定聽過一些有關「啪手指」的傳聞，例如弄得多會令關節受損，或者手指變粗，到底這些傳言孰真孰假呢？



坊間對「啪手指」的後果有不少傳聞，但當中大多沒有根據。（圖片：LINE）

啪啪聲源於關節內的潤滑液體

「啪手指」為何會發出聲響，主要是由於人體正常的關節內均有液體用作分隔對碰的關節面，這些液體負責潤滑和緩衝關節。當關節面被拉扯，即進行動作時，在關節液內的氣體便會被釋放，形成小氣泡，並會逐漸積聚成大氣泡。而作出「啪手指」的動作時，大氣泡會因為受到關節壓力改變而破裂，發出「啪」的聲響。氣泡破裂後，一般需要15至20分鐘重新溶解到關節液內，故每「啪」一次手指，都要等待15至20分鐘，才會再發出聲響。

正常的關節內有液體用作分隔相對碰的關節面，並負責潤滑和緩衝關節。（圖片：Business Weekly）

啪手指不等於放鬆筋骨 研究證實啪手指不會損害關節

啪手指發出的啪啪聲，對於某些人而言舒壓又療癒，甚至有人覺得「啪手指」可有助放鬆筋骨，但其實一切都只是錯覺。如上文提到當關節間的氣泡破裂，關節壓力因而減小，令人產生關節得到放鬆的感覺，但其實只屬暫時性。事實上，現時並無證據顯示「啪手指」可放鬆關節，故一般只是心理作用。

有啪手指習慣的人都曾被「恐嚇」：經常啪手指會令關節受損、變形，但多項研究均證明，有關說法並無根據。

美國加洲曾有一名醫生做一項實驗，平均每天只啪左手指關節兩次，持續50年，共啪了36,500次，最後發現雙手均沒有退化，亦沒有關節炎，外觀上也沒有分別。另外，美國家庭醫學委員會期刊一項研究亦顯示，有「啪手指」習慣的受測者與其對照組比較，患有關節炎的機率分別為18.1%及21.5%，反映「啪手指」並不會提高患上關節炎的機會。

有研究指出，「啪手指」並不會提高患上關節炎的機會。（圖片：medium）

啪手指不會令關節變粗

關節出現聲響時若沒有伴隨痛楚，很多時只是生理及物理現象，不一定與受傷有關。而常見的手部關節疾病如關節炎，一般可分為勞損性及發炎性，前者是經年累月重複同一動作所引致，後者則屬於關節不正常的發炎。其中前者的主因是關節老化、關節液分泌減少和軟骨損耗變薄，另外如攜帶過重的物件、經常搬運和寫作，經常重複及單一地使用手部關節，都會令關節受壓及磨損。而「啪手指」則不會導致上述問題。

至於「啪手指」會令手指變粗的傳聞更是離奇。有台灣物理治療師曾經解釋，由於啪手指不會直接磨擦骨骼或軟組織，故即使關節間的空腔破裂，因不會傷害手指，故不可能令手指變粗。除非「啪」的位置本身已經受傷，則有可能因為拉傷手指附近的韌帶或肌肉引致腫脹，即俗稱的「篤魚蛋」。

手指持續繃緊 或是背部所致

不過，啪手指不一定完全無害。有研究指出，啪手指有機會降低手握力。一項在1990年刊登於《風濕病年報》(Annals of the Rheumatic Diseases)的研究指出，長期「啪手指」的人可能有手握力降低的風險。然而，至2017年，另一項在科學導向(Science Direct)發表的研究則持反對意見，認為手握力降低實際上是與掌骨增厚有關聯。故到底「啪手指」會否影響握力，仍有待查證。

背部疼痛有時會延伸至手指，令手指關節有緊繃感。（圖片：common health）

另外，若手指持續有繃緊的感覺，有可能是其他身體問題所致，例如是背部的傳導痛。傳導痛即除了單一的激痛點外，疼痛感還會傳到身體的其他部位。而背部疼痛很多時由坐姿不正確引起，而痛感有時會延伸至手指，故若感到手指關節緊繃甚至疼痛，可嘗試從調整坐姿做起，若仍未能解決緊繃問題，最好還是尋求專業人士幫助。

資料來源：HK01,Mayo Clinic,信健康,Sunday Kiss