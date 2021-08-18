頭痛｜奶茶雪糕味精刺激血管易頭痛　宜改5大習慣補眠太多都錯！

有的時候是一起床覺得頭好沉重，當工作忙碌的時候會覺得頭好脹痛，或者是壓力過大時會突然出現偏頭痛，不管是哪一種，只要一痛起來就會讓人失去清楚的思緒，導致手上的作業被迫停擺。



頭痛其實是不良習慣的累積

根據統計，全台灣每天有超過10萬人有頭痛困擾，而造成頭痛的原因有許多，且與跟我們的生活習慣有關，像是睡太久就是其中一點。

日常5個生活習慣易引發頭痛（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 補眠補太久

擅長治療頭痛的台灣台北榮總神經內科醫師陳韋達表示，雖目前沒有針對因睡太多引發頭痛的相關研究，但推測可能是因為睡太久讓體內二氧化碳過多，還有睡太久也讓身體有一段時間沒活動，使得腦部血管膨脹，因而造成頭痛的情形。

改善：睡前拉開一些窗簾，好讓天亮時陽光能夠照射進來，就可以讓人慢慢的從睡夢中清醒。

2. 電子產品螢幕看太久

台北榮陽醫學頭痛團隊曾在出版書籍《頭痛看過來》提到， 3C（電子產品）螢幕看太久出現頭痛，是因為螢幕亮度對腦部造成刺激，加上長時間與螢幕過近，使得眼睛或肩頸肌肉疲勞，也會引起頭部周圍肌肉過度收縮造成頭痛情形。

改善：使用3C用品一段時間後就要起身活動，做做眨眼運動，也別在光線不足的地方使用，以免讓亮度更刺激大腦。

▼3穴位紓緩頭痛（按圖👇👇👇）

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3. 咖啡喝太多

台灣書田診所腦神經內科主任黃婷毓表示，咖啡因是中樞神經興奮劑，會刺激人體的受體（Adenosine），若有習慣喝咖啡的人，突然減少攝取量的話，會因血管擴張導致頭痛的出現。

改善：開始逐量減少、定食定量飲用咖啡，並且注意有無食用其他含有咖啡因的食物，如朱古力、茶飲、可樂、提神飲料等。

4. 體內維他命B2不足

台灣腦神經內科林志豪醫生，曾在粉絲專頁上分享，目前認為出現偏頭痛的其中一個原因，有可能是跟粒線體的代謝異常有關，而維他命B2參與了粒腺體的代謝過程，經過實驗發現，適當補充維他命B2有助緩解疼痛喔！

改善：攝取含有維他命B2的食物，如堅果、深綠色蔬菜、全穀類、奶類、蛋豆魚肉類等。

5. 吃錯食物

台灣營養醫學博士劉博仁醫師，在系列著作《完全根治耳鼻喉疾病》中提到，像是乳製品（牛奶、乳酪、芝士、乳酪飲品、奶茶、雪糕）、柑橘類水果、番茄、紅酒、朱古力、可可、味精等食物，都因含有酪胺（tyramin）會去刺激血管，若是體質敏感的人就會出現明顯的疼痛。

改善：吃以上食物會頭痛的人請盡量避免。

▼同場加映：但如果頭痛以外，更同時有以下問題便應小心處理並去求診（按圖👇👇👇）

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