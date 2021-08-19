護肝穴位｜熬夜口臭肝火盛！按腳背1個穴位紓壓清肝多做1步補氣血

加班、熬夜總是精神不濟、呵欠連連嗎？長期下來，肝臟容易受損，還會引起口臭問題。台灣養生氣功專家李章智建議，平時可以多按壓「太衝穴」，幫助保健肝臟、改善肝火旺。
熬夜、壓力大容易傷肝
李章智指出，現代人常因熬夜、壓力大，而導致肝火旺、口臭等問題，而太衝穴是肝經的原穴，所謂「五臟六腑之有病者，取其原也」，按壓位於腳背的「太衝穴」，具有養肝、清火、紓壓的保健效果。
按一按腳背能養肝紓壓（按下圖看清👇👇👇）
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太衝穴保健肝臟效果好
李章智說明，腳部的太衝穴不只能紓緩頭痛，對肝臟的保養也有功效，太衝穴位於腳拇趾及次趾之間，往上沿著凹縫直到盡頭，對於肝病、頭痛、暈眩、胸脅，以及肋間神經痛、男女生殖系統和消化系統等，都有調理的功效。
李章智建議，特別是經常熬夜與應酬的人，更需要按摩太衝穴，幫助保健肝臟。按摩方式是每日用手指或鈍圓形的按摩器材，點按左右腳的太衝穴，各約100次，記得每次按摩完之後，都要喝一杯溫開水，以利氣血循環。
▼護肝調理可以吃什麼？（按圖看清👇👇👇）
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