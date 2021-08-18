急救扭傷｜拗柴分3級RICE處理法必先冷敷　必學3動作練腳踝防拗柴

拗柴相信不少人都試過，特別是愛穿高跟鞋的女士，不過正確處理拗柴的方法又有幾多人知？事實上拗柴是眾多運動創傷中最普遍的一種，但如即時沒有妥善處理，最終恐令傷患處留下「手尾」，導致日後再有「翻拗」的可能。



扭傷拗柴分3級

拗柴是指足踝關節韌帶的全部或部份撕裂，當關節過度伸拉或突然扭轉，以致超出關節正常活動範圍，就會導致扭傷。而扭傷的關節則會出現腫脹、疼痛或瘀斑，傷勢根據嚴重情況可分為三個級別：

第一級（輕）：腳踝韌帶輕微鬆弛，無明顯撕裂，可能有局部腫脹或疼痛，並不影響活動能力，約兩周內可痊癒



第二級（中）：部分足踝韌帶撕裂，明顯疼痛，腫脹，輕微影響活動能力，痊癒需時一至兩個月



第三級（重）：足踝韌帶完全撕裂或骨折，喪失活動能力，關節出現不穩，受傷部位有瘀青，需接受手術，甚至恐有退化性關節炎或足踝關節習慣性脫臼等後遺症



拗柴錯誤處理恐成舊患

據台媒「健康2.0」引述台灣輔大醫院骨科主醫生徐得愷指，腳踝扭傷是最容易被忽略的運動傷害，通常沒有獲得正確及完善的治療，就會造成長期後遺症，令腳踝往後更容易扭傷，甚至成為舊患，若長期未能復原，更有機會演變成慢性足部痛症。

▼萬一遇上輕微拗柴時，應先根據「RICE」口訣作緊急處理（按圖了解👇👇👇）

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急救拗柴「RICE」口訣

R：Rest（休息）



受傷後48小時，盡量讓患處休息，之後可進行漸進式活動，如感疼痛應停止，可避免傷勢加深，幫助復原。

I：Ice packing（冰敷）



受傷後可用膠袋盛冰塊，再用毛巾包裹敷在患處，每2-4小時冷敷一次，每次冷敷15至20分鐘，有助預防傷肢腫脹及可減輕痛楚。

C：Compression（包紮）



如身上或家中沒有繃帶，可用彈性襪套代替，包紮患處，固定腳踝關節，讓患處休息。目的是預防患處腫脹，以免再度扭傷。襪套可用溫水和清潔劑清洗，沖洗後將彈性襪套放平，讓其風乾。

E：Elevation（抬高）



受傷後將傷肢抬高至舒適位置，以幫助血液回流，幫助傷肢消腫。

熱敷患處正確時機

除上述急救程序外，註冊中醫師鍾威早前受訪時指，受傷24小時後才可對傷患進行熱敷，以減輕慢性疼痛、刺激血液迴圈，達至舒筋活血的功效。

原理是熱敷會擴張血管，增加人體內組織的溫度和血流量，藉此吸引額外的養分進入疼痛區域，以增強新陳代謝。一般情況來說，24小時內是禁止熱敷的，因為當熱量進入人體組織，在傷勢未穩定時，有機會刺激到傷患部位，加重出血、發炎等情況。如必須出行，應避免負重行走，並借助護踝或柺杖步行。如嚴重扭傷，需接受護木或石膏固定。

▼冷敷和熱敷容易令人混淆，究竟什麼時候冷敷，什麼時候熱敷？各自又有什麼不同功效？（按圖了解👇👇👇）

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扭傷復健伸展動作

當患者的康復進展良好時，可參考美國足踝骨科學會提供的伸展動作進行練習，但須確保患處的疼痛與腫脹已消除，約一天做兩次，讓患處復元獲得根治。

▼拗柴復健動作（按圖看清👇👇👇）

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腳踝操：紓緩腳踝筋腱



1. 坐下時將腳伸直抬高，感覺小腿伸展，維持動作10秒，重複10次。

2. 腳踝朝內往下壓，維持姿勢10秒，重複10次。

3. 腳踝朝外轉、往上拉伸，維持外翻姿勢10秒，重複10次。

4. 最後將腳掌朝下壓，維持姿勢10秒，重複10次。

踏樓梯：訓練腳踝負重力



站在樓梯邊緣，腳跟懸空往下壓，維持姿勢10秒，重複10次。

面壁蹲：鍛鍊腳踝筋腱



站在距離牆壁約30厘米處，腳趾頭指向牆壁，微微蹲下，維持姿勢10秒，重複10次。

資料提供：醫管局、美國足踝骨科學會、健康2.0