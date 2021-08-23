【護膚攻略(三) 】│以膚質選擇面膜質地　敷面膜次序影響精華滲透

「世上沒有醜的女人，只有懶的女人」。無論是什麼年齡，愛美都是大部分女生的天性，而敷面膜更是日常不可缺少的皮膚保養，使用後即可為肌膚瞬間充電。不少女生在茶餘飯後，都喜歡聚在一起討論不同的護膚品或化妝品。但其實面膜及護膚品需因應自己當刻的皮膚狀態去選擇，除了選擇合適的面膜外，敷面膜也有技巧；不要以為面膜敷久一點皮膚會吸收更好，其實敷面膜前必須細看每款面膜的用法，否則會適得其反，令皮膚越敷越乾燥。本文將為大家介紹如何選擇合適自己肌膚性質的面膜及推介五款優質的修復面膜。



(圖片:FreePik)

面膜功效各式各樣 根據自己膚質找出適合類型

一般面膜質地可分為兩大類型，塗抹式及片狀。塗抹式面膜多以泥狀、乳霜狀、凝膠狀或剝離式面膜，而片狀面膜多以不織布、蠶絲或生物纖維，配以精華液。它們的功效各式各樣，分別有保濕、美白、修護、抗皺抗衰老等。女生必須根據自己的膚質而挑選適合的面膜才能發揮最大功效。

(圖片:FreePik)

塗抹式的面膜較適合油性、中性、混合性肌膚的，而不同種類各有用途。以下為大家逐一分析。

而片狀面膜基本上適合各種肌膚類型，但對於油性肌膚的人士，不易敷得過久，否則面部出油的情況會更嚴重。

１. 不織布：

是片狀面膜普遍使用的材質，柔韌且可隨意調整；不容易破裂，但透氣度較差。



２. 蠶絲：

接近人體皮膚的構造，能完美貼合臉型，敏感肌膚人士較適用，質地柔軟且透氣並可防敏。



３. 生物纖維：

保濕力強，可吸附更多的精華液及防止精華液蒸發，用後效果顯著。不過，相比其他面膜的材質，會頗為過厚或出現不服貼的情況，需以平躺使用。



敷面膜須注意的四大事項

當找到合適自己膚質的面膜後，怎樣先可以令面膜發揮預期的功效？其實亦是一門學問！敷面膜看似是一項很簡單保養皮膚的事項，其實卻會在不經意中沒注意到小細節，讓敷面膜完全發揮不到其功效之餘，甚至皮膚會越敷越差。

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１. 完成整個清潔肌膚的步驟，再敷面膜

所指的整個清潔步驟，就是「清洗、去角質、化妝水」，將每天暴露在外、被空氣的灰塵及污垢下的肌膚表層，跟老化角質全面清洗，再以化妝水輕輕擦拭，化妝水中的水份先幫肌膚打底。若敷面膜前，不作好好清潔及去除角質層，面膜內的精華液也無法滲透到肌膚底層，發揮面膜最好的功效。



２. 把握敷面膜最佳時間

敷面膜的最佳時間應該在洗澡後半小時內，毛孔還處於微張狀態、血液循環也好，有利吸收面膜中的精華。若洗澡時一併敷面膜，水蒸氣會令片狀面膜難以貼合在皮膚、而塗抹式面膜可能敷得太久，影響應有的功效。



３. 面膜停留在肌膚的時間

一般敷面膜的時間應控制在15-20分鐘，若時間過長，反而容易讓肌膚發紅過敏。皮膚敏感的人甚至會導致發炎，特別是片狀面膜，敷得過久反而會「倒吸」肌膚內水份，變成「有水無油」，令皮膚緊繃。



４. 敷後的工序

敷完面膜後，應將臉上剩餘的精華液拍打至全部吸收，或可先將精華液沖洗掉；再用乳液或乳霜取代，及冷水敷臉約5分鐘，有助收細毛孔、緊緻肌膚。



日常生活的壓力，加上沒有充分的休息，皮膚受著空氣的污染，倘若皮膚沒有好好得到保養，久而久之肌膚便會出現種種的狀況，缺水、乾燥、細紋、暗沉、鬆弛等。視覺上皮膚會顯得又乾又衰老，失去光澤。

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「植物幹細胞」在肌膚上的功效

１. 成分有效滲透達至肌膚深處。



２. 提高細胞的抗氧化和祛除活性氧的能力，有延緩衰老的功效。



３. 有深層修復肌膚由紫外線造成的DNA損害，及活化細胞機能，提高受損細胞的修復能力。



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Source:HK01