麵包香蕉9類食物空肚吃傷脾胃！飲豆漿前先吃1類食物蛋白質才吸收

早餐配搭選擇多，但並非每樣東西也適宜空肚進食！部分食物或會刺激腸胃，導致腹瀉、胃痛、甚至增加糖尿病風險。到底哪些食物忌空肚吃？吃錯了究竟有什麼影響？



肚餓難擋，見食物就吃？當心吃錯了食物，長期下來，引致腸胃不適，提高患糖尿病風險。註冊中醫師關應春接受訪問時指，有些食物及飲品應避免在空肚情況下進食或飲用，不但有損脾胃，還會導致動脈粥樣硬化。

▼空肚忌吃的9類食物，包括早餐常吃的白麵包、乳酪、香蕉等原來都不宜空肚進食，喝豆漿前也要先吃一類食物才能吸收營養。（按圖👇👇👇）

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1. 寒涼水果（如香蕉、西瓜）



空肚進食容易聚濕，濕屬陰邪，易傷陽氣，由於陽氣推動全身血液循環，容易影響脾臟，導致胃寒、消化不良，甚至引起腹痛、腹脹、絞痛，故建議飯後才吃。

香蕉還含豐富鎂，空腹進食後，體內鎂成分突然升高，會破壞血液中的鈣鎂平衡。而熟透後的香蕉糖分更高，增加胃酸分泌，令胃蠕動變緩慢。

不少人喜歡以生果做早餐，原來有些水果不能空肚吃，有損脾胃。( Brenda Godinez@Unsplash)

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生果除了含有不同營養，還具不同屬性，註冊中醫師何潔慧曾在訪問中指，食物有「四性」：寒、熱、溫、涼，還有一類屬「平性」，即不熱不涼任何人都可放心食用，應以寒者熱之、熱者寒之為原則，即體質寒涼者應多吃溫熱性質的食物，反之亦然，透過飲食調補身體的不適，令陰陽達至平衡。

1. 寒涼生果：奇異果、香蕉、西瓜、西柚、楊桃、雪梨



2. 溫熱生果：桃、菠蘿、荔枝、龍眼



3. 平性水果：蘋果、牛油果、藍莓



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2. 富含果膠單寧酸的水果（如柿、橙、菠蘿）



果膠、單寧酸易對胃酸產生化學反應，容易形成難溶解的凝膠塊，最後產生胃結石。

空肚進食朱古力引起蛋白質聚糖作用，有損人體對蛋白質吸收。（Unsplash）

3. 糖分高食物（如朱古力、糖果、糖水）



空肚進食引起蛋白質聚糖作用，有損人體對蛋白質吸收，長期空肚吃容易導致動脈粥樣硬化，影響腎臟、血液循環。

4. 高升糖指數（GI）食物（如白飯、糯米飯、白麵包）



除了糖分高的食物不宜空肚吃，升糖指數高的食物也不宜、如精緻澱粉類食物，空肚吃會令血糖迅速上升，易有飢餓感而誘發食慾，促進食物代謝，最後產生大量脂肪，增加體內血液或細胞中脂肪堆積。長期會影響血糖穩定性，提高患糖尿病、心臟病機率。

5. 豆漿、乳酪



豆漿應先吃澱粉類食物後再攝取，才不會被當作熱量消耗，發揮補充蛋白質功效。否則，空肚喝豆漿只會浪費蛋白質，讓體內營養失衡，同時加重消化、泌尿系統負擔。乳酪含有乳酸菌，患乳糖不耐症更要注意，因為腸道黏膜酵素分泌不足，無法有效分解乳糖，導致嚴重腹瀉。

同場加映：每日不同時間食乳酪有不同效果（按圖👇👇👇）

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6. 辛辣食物（如蒜、麻辣湯）



從中醫角度來看，辛辣食物燥性太強，空肚吃最刺激腸道同時傷胃。

7. 含咖啡因飲料（如茶、咖啡）



任何茶類屬寒涼，空腹時喝會稀釋胃液，降低消化功能。而且茶鹼刺激胃酸，易出現心悸、頭暈、四肢無力及飢餓感。

濃度高的咖啡刺激性高，易傷胃氣，影響胃功能消化與吸收，嚴重導致胃潰瘍。三合一或加大量糖的咖啡亦令血糖快速上升，容易造成肥胖。

▼仍想喝咖啡的你，可以參考以下減少咖啡傷胃的方法：（按圖了解👇👇👇）

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8. 酸性飲品（如蔬果汁、檸檬汁、碳酸飲品）



蔬果汁的材料大多屬寒、含鞣酸性物質，會刺激腸胃道黏膜及損害胃壁。而檸檬汁的檸檬酸直接刺激胃酸分泌，胃部先承受檸檬酸侵蝕，胃功能不佳人士容易出現發炎及潰瘍。

碳酸飲品含有大量檸檬酸，加速鈣代謝，令血液中鈣含量流失，所以不宜空腹攝入酸性冷飲，避免過度刺激腸胃產生痙攣，長期飲用更會誘發腸胃疾病。

9. 酒精飲品



空腹時最忌喝酒，因吸收酒精時間加快，醉得亦快，增加患高血壓風險。另外，酒精容易刺激胃黏膜，引發胃炎及胃潰瘍，最常出現低血糖、頭暈、心悸、冒冷汗等症狀，嚴重更會導致昏迷或休克死亡。

在吃早餐之前，先喝一大杯溫水，此時身體最需要的就是水份，身體缺水不只會影響皮膚狀態，也會降低大腦的專注力和工作效率。 ( Unsplash )

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避免進食的東西有不少，但仍有不少食物是早餐的好選擇。在吃早餐之前，先喝一大杯溫水，此時身體最需要的就是水分，身體缺水不只會影響皮膚狀態，也會降低大腦的專注力和工作效率。如果還在煩惱不知道吃什麼好，可參考以下幾個元素。

▼健康早餐原則（按圖👇👇👇）

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