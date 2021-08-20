新冠肺炎｜研究：單寧酸食物抑制病毒活性！油甘子含量高增免疫

全球各國新冠肺炎病毒仍無法壓制，一波未平一波又起讓人擔憂恐懼。研究發現，營養素「單寧酸」能抑制新冠病毒的活性；單寧酸口感澀澀苦苦的，是水溶性多酚類，平常喝的茶、紅酒等，喝起來澀澀的，就代表有單寧酸。其實不少水果中都有單寧酸，但你聽過「油甘子（又稱餘甘子）」嗎？它不僅富含單寧酸，還有豐富維他命C能抗氧化護肝。



▼吃水果抗新冠肺炎？（按圖看清👇👇👇）

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台灣中山醫院家醫科醫師陳欣湄指出，「單寧酸」過去的研究都跟癌症有關，而在新冠肺炎出現後，研究也發現單寧酸有抑制病毒活性的作用。她表示，富含單寧酸的食物像是蘋果、番石榴、綠香蕉、葡萄、蔓越莓、紅酒、茶葉等；單寧酸味道澀苦，是一種水溶性的多酚類，而多酚類的特性就是有抗氧化、抗發炎、抗自由基的作用。

陳欣湄進一步提到，過去研究對於單寧酸的討論大多是抗癌，發生新冠肺炎後，新研究就發現單寧酸中的成分，能讓病毒的蛋白質變得緩慢或活性比較不佳，進而推測可能對新冠肺炎有保護作用。不過，陳欣湄強調，目前在生活防疫上，仍要以戴口罩、勤洗手為主。

這些水果單寧酸可抑制病毒活性（健康2.0授權使用）

阿嬤級超級水果「油甘子」富含單寧酸、維他命C

台灣營養師宋明樺也表示，蔬菜水果對於新冠肺炎或慢性疾病的預防都有益處，而且重點是要攝取各式各樣不同顏色的蔬果。除了單寧酸之外，蔬果中的「植化素」也是重要角色！植化素就是植物的免疫細胞，能幫助植物對抗外界的病蟲害；宋明樺補充，植化素是一個大名詞，它包括：類胡蘿蔔素、硫化物、多酚類等。

而單寧酸除了藏在一般常見的蔬果中，它也藏在一個阿嬤級超級水果「油甘」當中。很多人可能都沒聽過油甘，宋明樺說明，油甘另一個名字叫「餘甘子」，其實自古以來就有這種食物，油甘子在印度治療疾病上包括下痢、腹瀉等，都有相關記載；油甘子本身的維他命C含量很高，所以也曾經用來治療抗壞血病。

台灣動物實驗：油甘子對脂肪肝有正面影響

宋明樺表示，其實油甘子在台灣苗栗有生產，早期都是用來做醃漬，苗栗農改所也有分析過，100公克的油甘子就含有300毫克的維他命C，1天只要吃大概5顆，就滿足成年人1天需要的維他命C能量。而其他包括像是台灣中興大學、台北醫學大學的研究也發現，油甘子裡面含有沒食子酸和鞣花酸等成分，對於非酒精性的脂肪肝，在老鼠實驗發現有一些正面影響。

夏天常見15種水果熱量評比（以下數值為每100g之含量）（按圖看清！👇👇👇）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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