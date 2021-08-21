每日3分鐘｜深蹲燒脂不及無影櫈？防五十肩筋膜炎5好處6情況不宜

全台灣降至二級警戒，微解禁一段時間，健身房也開放了，不少人打算好好塑身、減重；但健身房仍屬於高風險場所，讓人有點擔心感染新冠肺炎。其實在家透過簡單的「幻椅式」，增肌減脂的效果比深蹲更好，同時還能預防跌倒、胸悶、駝背、五十肩、肩頸僵硬、足底筋膜炎，讓消化更好、呼吸也更順暢。



▼幻椅式5大好處（按圖看清👇👇👇）

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台灣專長體重管理營養師、同時也具有國際瑜伽老師認證的黃千芮指出，瑜伽體式中的「幻椅式」（Utkatasana；chair pose）是經典古老瑜伽體式，類似常見的深蹲姿勢，無需健身器材的負重，就能達到增進身體更多的好處。

1. 預防跌倒

加強腳踝、大腿、小腿穩定度，提升下肢穩定度，提升平衡、降低跌倒風險。

2. 預防駝背、五十肩

脊椎延伸延長，幫助預防駝背及五十肩。

3. 紓緩肩頸僵硬、胸悶

伸展肩膀及胸部，有效紓緩肩頸僵硬及胸悶的情況。

4. 幫助消化、呼吸順暢

刺激腹部器官、舒張橫膈膜，使消化功能正常及呼吸順暢。

5. 預防足底筋膜炎

增加足底、足弓、腳趾力量，有助於全身平衡及穩定，減少足底筋膜炎產生。

黃千芮強調，「幻椅式」不僅活用到全身肌群，也可以增加全身身體肢體協調，不分老少男女，都可以隨時隨處練習，只要有一個蹲馬桶的空間即可。

輕鬆學會幻椅式

首先，背靠牆站立，稍稍調整距離牆壁約3~4步，臀部如坐椅子般往下，讓尾骨剛好輕觸及牆壁的位置，利用牆壁稍微做依靠支撐；但不完全依賴，慢慢感受肌肉的運用。

黃千芮提醒，若有頭痛、失眠、低血壓、噁心、嘔吐等腸胃功能不適，以及足底傷口等情形，應先暫停進行幻椅式。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】