高血壓｜下身浮腫腰背痛血壓飆高5症狀腎動脈塞　或致腎功能衰竭!

一般人出現高血壓，往往有90%是找不出原因，醫學界稱之為「原發性高血壓」，而剩下10%的高血壓，則是因為其他病因所引發的高血壓，被稱之為「次發性高血壓」。而在次發性高血壓中，除了最常見，因慢性腎絲球腎炎與糖尿病腎病變，造成體液過多而導致的「腎實質性高血壓」之外，「腎血管性高血壓」也是次發性高血壓常見的原因之一。



造成腎血管性高血壓的原因是腎動脈狹窄，腎動脈狹窄所造成的阻塞，除了引起高血壓之外，還會造成腎臟萎縮，一般檢查如果發現一側的腎臟體積比較小，有極高的機率是腎動脈阻塞造成腎臟貧血，如不及時治療，最終將導致腎功能衰竭。

腎動脈阻塞五種症狀（按圖看清👇👇👇）

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根據權威機構國際腎臟病協會（ISN）的專家意見，如果身體出現以下5種症狀，很可能是腎動脈阻塞的信號

一、反覆尿道感染

當腎臟動脈出現阻塞時，人體產生的毒素會在腎臟中堆積，進而引發尿道發炎而出現感染。當尿路感染的時候，通常會出現排尿困難、發燒、腰痛等症狀，而這些症狀是會反覆出現。

二、尿中帶血

腎臟的功能是將體內產生的廢物從尿液中排出，所以，腎臟出現問題經常會在尿液中有所表現。當尿液中帶血的時候，極可能是腎臟或泌尿系統出毛病，除了腎結石、膀胱或尿道結石之外，也有可能是腎動脈阻塞所造成。

三、身體浮腫

臨床研究發現，大多數腎動脈阻塞的患者，因為血管不通，使得液體在體內大量聚集，所以會導致身體出現水腫的現象，特別是在腹部與下肢。

四、持續性腰痛或下背痛

人有兩個腎臟，分別位於腹膜後方脊椎的兩側，當腎臟的動脈出現阻塞時，會引起腎臟發炎，這些發炎的現象會導致下背部或腰部的疼痛。

五、血壓突然飆高

有一半以上的腎動脈阻塞患者會出現高血壓的症狀，這是因為當腎動脈阻塞時，會導致腎臟缺血，進而在短時間內讓血壓迅速升高，同時血液中殘留過量水分和鹽分，也會導致高血壓。

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