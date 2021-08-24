運動後飲食｜做完運動食雪糕可維持肌肉活動力？3大營養補充重點

許多人時常問，運動後該怎麼補充才恰當？營養師今天就用懶人包的方式告訴你，其實運動後只要正確補充冰品，也可以開心無負擔！



運動後的生理狀況

在運動期間身體可以透過大量的肝醣分解來提供能量，而運動時，身體也會排出大量汗水，水分及電解質也隨著流失。在運動之後，隨之而來的就是疲倦及肌肉拉扯過後的酸痛感。這時運動後的補充就很重要了！

運動後營養補充重點（點擊圖片查看👇👇👇）

運動後主要要補充「蛋白質、碳水化合物類、水分及電解質」，蛋白質是身體修復及建造肌肉的重要元素，建議在運動後補充每公斤體重0.25至0.3公克的蛋白質（以一般成人為例，50公斤的民眾大概需要補充15公克左右的蛋白質）；運動期間因為肝醣的大量耗損，在運動後則要補充碳水化合物類來加速補足肝醣；而不論運動強度，都一定要補充的就是水分，運動後一定要補充充足的水分。

如果是激烈運動超過30分鐘以上，大概需要補充300~400大卡的熱量，如果只是輕度的運動，例如：散步、走路，注意水分的補充就可以囉！

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這些是不是剛好就是有些冰品的營養成分呢？

運動後吃冰品、營養補充到位

1. 運動後冰品優點

在運動之後吃冰品，可以補充肝醣、恢復能量；有些冰品中含有鈣質，鈣質在肌肉的收縮中扮演重要的調節角色，充分的鈣質則可以維持肌肉的活動力；冰品清涼消暑可以幫助身體解熱降溫；最後，運動後吃冰，還可以犒賞自己，獲得心靈上的滿足！

2. 運動後冰品挑選重點

如果想在運動之後吃冰，建議可以選擇脂肪含量較低的冰品，減少熱量攝取。也要注意選擇小包裝、避免一次食用過量，最後也要提醒冰品要額外搭配蛋白質讓營養可以更均衡。

運動後冰品挑選重點（好食課授權使用）

不同體態運動後冰品搭配

不同體態運動後需要補充的熱量也不同，以下營養師依體重分別舉了不同的冰品搭配例子，可以依照自身情況去調整內容。

一、體重40~60公斤：意式低脂士多啤梨雪糕2球+一盒鮮奶

二、體重61~80公斤：朱克力甜筒+450毫升無糖豆漿

三、體重81公斤以上：士多啤梨雪糕+茶葉蛋2顆+香蕉1根



偶爾運動後來一支冰品，再也不用滿滿的罪惡感，正確搭配滿足心理，讓運動再也不是難事，也能更持之以恆!

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【本文獲「好食課」授權轉載。】

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