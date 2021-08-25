指甲直紋｜橫紋缺鈣白點壓力大　指甲5症狀直紋宜吃蛋補水防老化

你曾發現自己的指甲變脆、長出白線或是凹陷變薄？可能是它「缺乏養分」了。台灣正妹營養師陳嫚羚分享，母親近期因指甲容易脆斷、生長變慢以及指尖肉感覺疼痛，引發不適，評估後發現缺乏鈣及B12，建議她每天喝500c.c.無糖乳酪飲品加上鈣片，經過2個月調整已改善。她也貼心分享5種與營養相關的指甲變化，快伸手看看你有嗎？



台灣營養師陳嫚羚在Facebook《營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師》指出，指甲不健康看來是小問題，卻會影響生活品質，並舉自己母親為例，輕則帶來不方便，重則易增加感染機會，例如在腳底或腳趾縫可能存在的細菌、黴菌，就會趁機入侵脆弱的指甲引發感染，或是不同腳趾的灰指甲互相傳染。

陳嫚羚表示，當發現指甲有異狀，如「顏色變黃、變綠、變黑」或是「指甲變形、捲甲（指甲捲起來，愈來愈小片）」，建議先請醫師診斷。

指甲5變化該吃什麼？ （點擊圖片查看👇👇👇）

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在撇除疾病及感染問題後，她也列舉5種與營養缺乏相關的指甲情況：

1. 直條凸起細線

一般屬於老化正常現象，就像「指甲長皺紋」，飲食需注意優質蛋白質攝取，由於蛋白質為建造指甲的基本材料，多補充以利正常生長。另外，也需要吃足夠蔬果，增加指甲抗氧化力及保水力。

2. 白色橫條紋

可能是缺鈣或缺菸鹼素所引起，須補鈣如牛奶、無糖乳酪飲品、無糖乳酪、芝麻飲等，建議早晚各喝一杯約240c.c.；至於菸鹼素則可從乾冬菇、雞里肌肉及鯖魚中取得。

3. 白斑、白點或中間粗白線條

恐是缺鋅或是壓力大所致，缺鋅易造成指甲生長變慢，壓力大則會消耗體內鋅與維他命C。想要獲取鋅，可攝取生蠔、牛肉、扇貝等食物；維他命C可藉由三色椒、西蘭花、番茄、木瓜、奇異果、番石榴中取得。

4. 指甲凹陷變薄

常見於缺鐵性貧血的族群，須注意同時補充鐵和蛋白質，其中豬紅湯、蜆湯、紫菜蛋花湯、紅莧菜番茄豆腐湯都是很好的選擇。

5. 指甲易脆裂

為缺鈣、葉酸、生物素（維他命B7）的表現，想補充葉酸，可吃黑豆、綠豆、大紅豆、菠菜、韭菜、皇帝菜、紫菜；補維他命可攝取熟雞蛋、肉類、全穀類、核桃。因為生雞蛋具有抗生物素成分，應盡量避免。

陳嫚羚也提醒，想靠營養補充找回指甲健康，約需1～2個月，務必努力的調整飲食才有機會改善。

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