肩頸痛｜著錯鞋腳趾遲鈍肩痛駝背累全身？日專家教3腳型正確穿鞋

腰痛肩頸痛可有想過與穿鞋息息相關？有日本專家指，如果穿錯鞋、尺寸不合，隨時引致腳部感覺遲鈍，甚至肩頸腰痠痛！到底要怎樣挑選適合自己的鞋款？又如何知道自己腳部的敏感度？



穿錯鞋影響全身？

日本MBS節目《Saturday Plus》邀請了健康運動指導老師黑田惠美子，講解足部健康。她指，其實穿錯鞋有機會影響全身。

▼穿錯鞋有機會影響全身 ? （按圖👇👇👇）

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穿錯鞋有哪些情況？



1 鞋款與腳形不符

2 尺寸過大

尺寸過大

3 鞋頭過窄

穿錯鞋導致情況：



腳趾在走路時因為向前而變彎曲，中間的食指、中指及無名指也同時被擠壓到浮起，長此變成腳趾無用力走路，令腳部敏感度變遲鈍。

黑田老師又解釋，如果腳趾無用力，整個人會逐漸靠頭部前傾取平衡，或是相反收起下巴靠背部平衡，重心向後移，最後導致腰、膝、肩頸痠痛，甚至駝背。

腳趾遲鈍勿睇小！

黑田老師又指其實有個小方法測試自己的腳趾敏感度，此方法需要2人合作。

▼腳趾敏感度測試方法需要2人配合（按圖👇👇👇）

盲估腳趾法



1. 赤腳站立，合眼。

2. 對方隨意輕掃腳趾的食指、中指、無名指

3. 合眼的人需答出哪隻腳趾被掃

4. 如果只答中1隻，即表示腳趾感覺遲鈍

不同腳型要穿哪款鞋?

避免穿錯鞋也不自知，首先要知道自己是什麼腳型，而每種腳型亦有合適的鞋款。

▼你又屬於哪種腳形？（按圖👇👇👇）

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1.方形：拇指、食指、中指一樣長



宜穿：圓頭鞋、方頭鞋

2. 希臘形：中指最長



宜穿：尖頭鞋

3. 埃及型：拇指最長



宜穿：拇指部份高身的鞋

穿適合的鞋之餘，還要有正確的步姿，才能確保不傷腰頸。

同場加映：健康步姿的9項要點（按圖👇👇👇）

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