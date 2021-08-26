高膽固醇｜中風猝死風險高！蘋果吞拿魚5類食物降膽固醇宜吃幾多?

近來許多猝死案的發生大多與心腦血管病變有關，像是心肌梗塞、腦中風等。這是因為血液中壞的膽固醇（LDL）過高，當膽固醇被氧化後，日積月累堆積在血管壁上面，再加上一些離子、血小板的沉積形成脂肪斑塊，長期影響之下造成血管壁的狹窄與堵塞。



台灣營養師許育禎表示，雖然這些重大疾病，並非單純是由高膽固醇血症所引起，但是血液中膽固醇的濃度確實是一大影響因素，她建議民眾平時可食用能降低膽固醇的食材，為自己的健康把關。尤其是血脂肪異常、高血糖、高血壓、吸煙及長期壓力過大者，更要留意飲食控管，並維持正常生活作息。

5種食材有效降低膽固醇（點擊圖片查看👇👇👇）

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1. 燕麥

燕麥當中含有相當健康的水溶性纖維β-聚葡萄醣（β-glucan），有許多研究文獻已經證實，β-聚葡萄醣可增加膽酸及膽固醇的代謝，在改善心血管疾病方面有顯著的效果。

2. 蘋果

蘋果中富含可以降膽固醇的水溶性纖維，稱為「果膠」，果膠會吸附血液中的膽固醇並將之排出體外而達到降血脂的功效。此外，果膠亦能夠延緩胃的排空速度、增加飽足感、減少食慾，因此蘋果經常被用在幫助減重上。

同場加映：有研究發現，每日進食2個蘋果膽固醇水平較佳，在正常飲食情況下，每日進食2個蘋果可改善心血管疾病的風險因素，例如高血壓、高脂肪、高膽固醇等，而且相比飲用蘋果汁的參加者，壞膽固醇平均下降3.6%。



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3. 黃豆

英國飲食協會指出，每日攝取15g至25g的黃豆或其製品，例如：豆漿、豆腐、豆乾、豆腐花等，有助於降低10%壞的膽固醇（LDL）。黃豆富含具有降低膽固醇功效的不飽和脂肪酸、膳食纖維、卵磷脂、大豆異黃酮等營養素，能保護心血管並預防疾病發生。

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4. 深海魚

深海魚富含有Omega-3不飽和脂肪酸，也就是大家耳熟能詳的DHA與EPA，不僅可以降血脂肪，還有抗發炎效果，對於心血管具有保護作用、亦可預防癌症的發生。美國心臟學會建議每週至少吃兩份深海魚類，像是三文魚、鱈魚、吞拿魚、沙甸魚、秋刀魚等。

5. 綠茶

根據研究顯示，綠茶當中的一種兒茶素「epigallocateEchin gallate，簡稱EGCG」，能夠抑制大腸吸收膽固醇，因此可降低血清總膽固醇以及低密度膽固醇（LDL）。

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