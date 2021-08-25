徐若瑄推薦｜提防私密處魚腥味　保養天后傳授抗菌美白保養密技

台灣保養天后徐若瑄（Vivian）日前在社交網站回顧分娩兒子Dalton的心路歷程，帖子引來極大迴響，很多人都感嘆母愛的偉大。事實上，媽媽除了分娩時痛苦，懷孕初期也會經歷不少難以言喻的不適，而陰道炎就是其中一個常見困擾孕婦、以及廣大女性的婦科病。本文將為大家介紹幾款私密處抗菌產品，有些可以緊緻、美白私處，甚至還有擴香功能。這個台灣品牌由Vivian親自代言，她本人也拍過短片分享女性保養私密處的重要，以及她為何鍾愛Relove——全球唯一獲得時尚雜誌認可，第一家跨國級專櫃私密保養精品品牌。



（圖片: Freepik）

私密處痕癢難耐傳出腥臭 只靠洗澡不能帶走異味

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女人的私密處非常脆弱，稍微有些少細菌也會令「妹妹」有異樣，如分泌物變黃、變臭、下體痕癢等……想解決這些纏繞多時的問題，不少女生都會選擇洗澡時深度清洗，或嘗試轉換沐浴用品，卻換來反效果，弄得私密處愈加紅腫，更甚可能脫皮。而其實最佳方法之一是選用合適的產品，清潔下陰部位及貼身衣物，預防細菌入侵。

「Relove 胺基酸私密清潔凝露」是專為私密處不適而設，它能帶走髒污惡菌，添加大量乳酸平衡好菌，加倍私密處的防護能力。除此之外，更獨家加入獨家引進日本愛媛縣的紅柿萃取物，徹底瓦解異味。無論生理期、孕期、私密肌都適用，每天使用更有美白效果！

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內衣褲的清潔也是重要的一環，配合「Relove 蛋白酵素去漬抑菌手洗精」，給自己更美好的呵護。HK01現精選了部分套裝進行兩星期限時優惠，切勿錯過！

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２. Relove 胺基酸私密清潔凝露 120mL



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若你是產後媽媽、嚴重敏感肌、或剛除毛，「Relove金盞花萃取溫和私密潔淨凝露」或會更適合你。產品加入了金盞花萃取及Anasensyl®LS 9322舒敏奇特素獨家專利配方，低敏無涼感，可以溫和呵護私密處不適，大量乳酸平衡好菌，同時除臭、抗菌、防護你的私密部位。

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*以上兩款凝露皆為業界唯一無稀釋成分，每次只需要使用小量即有顯著效果！

將私密處從敏感中釋放 小編親試極速止痕殺菌產品

相信不少從事文職的女生都經歷過於工作時生理期突然來臨，突如期來的生理期更有機會出熱悶熱、痕癢等不適，甚至私處出現異味或是分泌物濕黏等，不適感令人不能專心工作。小編一直都受著敏感部位不適的困擾，常常病發需要到婦科醫生求診，在一次留意到網絡上多位網紅介紹下，初次試用了「Relove G7私密護理抑菌清爽噴霧」，是小編接觸Relove的第一樣產品，用後止痕、除臭，還會有陣陣的香味。私處的不適大大減少，現在小編習慣隨身攜帶一支G7。而且根據生產商所提供的資料，有95%使用者都表示產品可以大大減低私密不適感；保養天后徐若瑄也十分推薦。

現時01Mall已齊備Relove G7的三種香味，而且買滿港幣300元以上即可包郵，讀者們馬上把握免運優惠，讓敏感部位享有最奢華的享受！

➤Relove｜＜ G7私密護理抑菌清爽噴霧（02東方白茶｜15mL）＞ $149（7折 - 原價$210）。

脫毛小Tips你要知 膠原蛋白好重要

（圖片: istock）

Bikini季節不想當個「毛孩子」就要脫毛，手腳容易除毛，但私密處的毛髮呢？使用錯誤的產品會令原本已經非常脆弱的「妹妹」變得更脆弱，錯誤脫毛會令毛孔閉塞而出現暗瘡。Relove也照顧到女士脫毛的煩惱，專門研發了「Relove瞬淨Ku溜零毛髮霜」。獨家加入配方，鎮定、舒緩、修護肌膚，內含豐富的海洋膠原蛋白、北法紅藻等維持水潤彈滑，讓重新身長出來的毛髮更柔軟，不會造成毛孔變大或是刺癢。

➤Relove｜＜ 瞬淨 Ku溜零毛髮霜（80mL）＞ $275（82折 - 原價$335）。

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１. 瞬淨 - Ku溜零毛髮霜 80mL



２. 舒潤 - 私密鎮定舒緩凝露 40mL



➤Relove｜＜Set C｜瞬淨 - Ku溜零毛髮霜 ＋ 舒潤 - 私密鎮定舒緩凝露｜包郵＞ $399 （92折 - 原價$430）。

嬌嫩「妹妹」粉嫩乳頭一支搞掂 快至28天見效

私密處變黑的原因有很多，例如常穿緊身褲；由於陰部位置的角質層比較薄弱，與衣物摩擦會令黑色素沉澱，令女士們很煩惱，甚至對自己沒有自信，性愛也不太願意開燈......

「Relove 淨柔白桃私密美白賦活晶球凝露」是一個好物，送禮或自用一樣得！其獨家使用熱帶雨林魚子萊姆萃取及海藻醣，鎖住美白精華，還有阿爾卑斯山七種草本萃取混合的美白因子，實證28天有效亮白。除了外陰部，乳暈、微笑線、鼠蹊部、臀溝、腋下等也可以使用此產品。注意懷孕及哺乳期間不建議使用，避免嬰幼兒誤食。

➤Relove｜＜淨柔白桃私密美白賦活晶球凝露（30mL）＞ $388 （8折 - 原價$480）。

Set D包括：

１. Relove 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 220mL

（海鹽＋鼠尾草／英國梨＋ 小蒼蘭／白麝香＋玫瑰／葡萄柚＋苿莉／青檸＋馬鞭草）五選一



２. Relove 淨柔白桃私密美白賦活晶球凝露 30mL



３. Relove G7私密護理抑菌清爽噴霧 15mL （三選一）



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產後變性冷感 三分鐘解決夫妻生活疏離

(圖片: Freepik)

除著年紀增長、生育後等原因，膠原蛋白流失，私密部位開始變鬆變乾，令夫妻性愛體驗大減，毫無情趣。Relove非常明白女士們的困擾，專門為此推出「Relove緊依偎女性私密護理凝膠」，讓男人對你不再只有三分鐘熱度！只需每天洗澡後使用一次，就有緊實的效果，還有美白淡化黑色素的功能，內陰部也可以塗抹少許；獨家PRP技術令產品快速吸收至肌膚，性愛前三分鐘使用也完全沒問題！

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另外，Relove也推出了男性專用私密清潔凝露，讓伴侶告別悶、癢、臭。全面照顧各人的私密需要，有意請到以下網址選購：

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊；價錢最後更新至24/08/2021。）

Source：HK01