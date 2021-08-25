子宮水瘤｜26歲經痛女朱古力瘤後長4厘米水瘤　中醫治療1個月縮半

子宮瘤的形成，大多由於不良的生活習慣令月經失調引致，最常見的是水瘤、肉瘤及血瘤。有中醫師指，若子宮有水瘤其實不用做手術，也可透過中藥及針灸調理體質改善。到底如何進行治療？成效又怎樣？



子宮水瘤毋須動手術？

蘇安莎中醫診所的孫頴儀醫師最近分享案例，表示一位26歲女病人在3年前曾患子宮肌瘤及子宮內膜異位（俗稱朱古力瘤），切除後每年都有做婦科檢查跟進。惟今年再度發現卵巢有4厘米的囊腫，於是轉向中醫求診。

▼女病人有慣性長子宮瘤的病史，透過中醫治療如何令病情改善？（按圖👇👇👇）

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子宮水瘤是什麼？

子宮水瘤屬於卵巢中最常見的腫瘤型態，當中可分為生理性及病理性，而病理性可再分為良性及惡性。

▼子宮水瘤分3種（按圖👇👇👇）

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1.生理性囊腫



形成的原因是由於排卵不良，即月經失調，經血過多造成液體堆積在卵巢上而形成囊腫。偶爾會造成輕微腹痛，建議觀察三個月經周期，如自行消失則不需要進行手術。建議患者可採用中醫治療改善體質、預防增生或惡化。

2. 病理性囊腫（良性）



有6%卵巢腫瘤屬這類別，如漿液性囊腫、黏液性囊腫及畸胎瘤等。因卵巢產生病變所引起，而這些腫瘤並不會擴散侵犯到其他器官，但也不會自行消失，或有機會變大，所以有治療的必要性，以免腫瘤長大，壓迫附近器官。

3. 病理性囊腫（惡性）



有2%卵巢腫瘤是這類，即卵巢癌，有馬上作手術治療的必要，及做化學或放射治療，以消除癌細胞。

在中醫角度，病變性子宮瘤稱為「癥瘕」。(資料圖片)

中醫治療

在中醫角度，病變性子宮瘤稱為「癥瘕」。「癥」指腹中結塊的病，堅硬、不移動、固定部位痛楚；「瘕」同樣是腹中結塊的病，但結塊時聚時散，而且痛楚是沒有固定部位。臨床上往往發現是先癥後瘕。

癥瘕分為氣滯型、血瘀型、痰濕型及熱毒型，一般認為與肝、脾、腎三個臟腑不和、本虛標實所引起。

孫醫師解釋，在問診期間，得知病人平時無任何不適感覺，亦無家族遺傳史。詳細問診下，知道對方在月經來潮前，小腹會感到脹痛，但經痛不明顯。把脈時，脈弦細澀，即是指下感覺像一條絲細跳動且不暢順。脈象顯示病人屬於「肝鬱腎虛、同時伴有血瘀」。

針對該女病人的情況，治療分中藥及針灸兩部分，主要回復正常月經、縮小子宮瘤及幫助懷孕。

▼中醫如何治療水瘤？（按圖👇👇👇）

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中藥



經期中：以改善月經失調症狀為主，如經血量過多、經痛等

經期後：以補肝益腎、健脾補氣、活血化瘀為主，目標以縮小子宮瘤為主

2. 針灸



疏通子宮氣血，也有不錯的治療效果。

如果病人想準備懷孕，可以在月經回復正常後，加入助孕嘅藥物，幫助提高懷孕機會。該女病人在1個月後已發現腫瘤縮小一半，現在仍持續調理觀察。而在臨床上，一般約3個月內病情可以變得平穩。

靠中藥水瘤會消失？

中醫治療可以令子宮瘤縮小一半、甚至完全消失，但先視乎子宮瘤本身的大小。

3至6厘米：一般可以縮小一半或以上



3厘米以下：可以完全消失



1至2厘米 ：大部分病人已經可以回復月經正常，9成以上病人可以順利懷孕誕胎，不一定需要治療至完全消失。



要留意，如果子宮瘤有5厘米以上，在懷孕過程中，子宮瘤可能會突然變大，對懷孕造成影響。

同場加映：紓緩經痛，除了飲薑茶、紅棗水，還有些食物有幫助：（按圖了解👇👇👇）

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資料來源：蘇安莎中醫診所