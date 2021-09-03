秋天養生｜喉乾咳嗽易失眠　雪梨羅漢果潤肺清心5茶療助眠飲什麼?

轉季入秋，總感到喉嚨乾涸、痰多易咳，其實可透過飲茶改善這些症狀。每種茶也有不同功效，今次中醫就推介了幾款以潤肺為主的茶療，各有不同特性，哪些人適宜或不宜？什麼時間飲什麼茶最好？



秋天較乾燥，轉季更常乾咳及喉嚨不適等，健福堂註冊中醫師王康妮解釋，秋天對應的臟腑為肺，而且秋天容易感受燥邪，傷及肺陰，出現鼻咽喉痛、咳嗽胸悶等呼吸道疾病，所以秋季應滋養肺臟。

她推介以下3款以潤肺為主的茶療。

1. 麥冬雪梨茶



▼入秋潤肺茶療及食譜：麥冬雪梨茶（按圖👇👇👇）

+ 3

麥冬性甘，味微苦、微寒，歸心、肺、胃經，能滋陰潤肺、益胃生津、清心除煩。雪梨味甘酸性寒，潤肺清心，消痰降火。

適合人士：乾咳喉燥

忌飲人士：寒性體質、容易腹瀉

2. 蓮子百合茶



▼入秋潤肺茶療及食譜：蓮子百合茶（按圖👇👇👇）

+ 3

蓮子性平味甘澀，歸脾、腎、心經，有益腎固精，補脾止瀉養心之效。百合性微寒味甘，歸肺、心經，可以養陰潤肺止咳，清心安神。

適合人士：心火較盛、容易失眠

注意人士：蓮子心性寒，容易腹瀉人士應減少蓮子份量。

3. 羅漢果陳皮茶



▼入秋潤肺茶療及食譜：羅漢果陳皮茶（按圖👇👇👇）

+ 3

羅漢果性涼味甘，入肺、脾經，清熱潤肺，止咳潤腸。陳皮性溫，味辛苦，歸脾、肺經，能化痰理氣，燥濕化痰。

適合人士：喉癢、痰多咳嗽

注意人士：時常畏冷、大便稀爛人士要慎用。

4. 桂圓茶]



▼入秋潤肺茶療及食譜：桂圓茶（龍眼水）（按圖👇👇👇）

+ 2

龍眼乾性味甘溫，歸心、脾經，具有開胃健脾、養血安神、壯陽益氣、補虛長智的功效。

適合人士：脾虛氣弱、有腹瀉問題、病後體弱、長者

注意人士：患糖尿、傷口發炎、孕婦

相關文章：龍眼水｜補血清肝治失眠3類人不宜 中醫2款茶療鮮龍眼功效大不同

5. 山渣洛神花茶



▼入秋潤肺茶療及食譜：山楂洛神花茶（按圖👇👇👇）

山楂性微溫，味酸、甘，歸脾、胃、肝經，具行氣散瘀，消積化滯的功效。

適合人士：肥胖、食慾不振、胃脹、消化不良

注意人士：長期胃痛、胃酸倒流、有牙齒問題

相關文章：【山楂茶】燒脂降三高中醫推薦5茶療3種人慎飲 別與1種食材同食

王醫師亦提醒，雖然喝茶對人體有不同效用，但同時要注意一些小貼士。（01製圖）

飲茶要飲對時間？

王醫師亦提醒，雖然喝茶對人體有不同效用，但同時要注意以下小貼士。

▼飲茶小貼士（按圖👇👇👇）

+ 12

1. 何時喝茶最適合？



切忌空腹飲茶，因為較傷胃。飯後或邊吃飯邊喝也可。

2. 早餐宜飲什麼茶？



早餐：適宜喝紅茶

早餐宜喝英式早餐茶、伯爵茶等紅茶。紅茶為全發酵茶葉，性溫味甘，達到溫中和胃，清利頭目功效。適合需要早上提神人士飲用，但容易上火燥熱人士需注意。

3. 午餐宜飲什麼茶？



午餐：適宜飲山楂茶

山楂性溫，味酸甘，歸脾、胃、肝經，能消食導滯，解膩化積。適合午飯容易食過飽、脾胃運化不佳人士飲用。惟山楂具活血去瘀作用，故孕婦應避免飲用。

4. 晚餐宜飲什麼茶？



晚餐：適宜飲桂圓茶

桂圓性溫味甘，歸心、脾經，補益心脾，養血安神。適合經常失眠人士。惟桂圓茶較甜，糖尿病人士應慎飲。

5. 飲用分量



王醫師又指，如果不想頻尿，每日約喝200毫升即可，同時盡量於睡前3小時之內不要飲茶，避免經常上廁所或夜尿。另外，容易失眠人士應避免濃茶及晚上喝茶，宜飲較淡的茶，以致失眠。

飲茶分體質？

依茶的性質來說，綠茶、白茶都屬於偏寒的性質，對於腸胃比較虛弱的人來說，還是建議不要輕易嘗試。紅茶、烏龍茶、黑茶這些也要區分來對待。

寒性體質：一般會出現手腳冰冷的狀況、口淡。像這樣的體質的人

宜飲：最好選擇紅茶或花茶



燥熱體質：容易口渴、貪涼怕熱、便溺乾結，這樣的體質

宜飲：建議可喝綠茶



身體比較肥胖的人：

宜飲：比較適合黑茶、烏龍茶，具抑制脂肪效果



身體比較虛弱的長者或者脾胃都非常虛寒的人

宜飲：建議溫性的茶類，如紅茶及普洱茶、花茶來飲用



相關文章：【飲茶好處】體虛飲紅茶燥熱綠茶減肥飲咩？腸胃差健康飲茶3建議

同場加映：飲茶過量９大壞處（按圖👇👇👇）

+ 29

相關文章：飲茶宜忌｜飲茶太多易焦慮減鐵質吸收 9大壞處連飲幾日就上癮？

資料來源：健福堂中醫診所