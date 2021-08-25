感冒湯水｜入秋易感冒羅漢果黨參5款湯水潤肺健脾　氣虛有痰點揀?

處暑過後，雖然日間仍然炎熱，但早晚有涼意最易感冒。這段期間除了多帶一件薄外套旁身免着涼外，不妨參考以下中醫推介的防感冒湯水，有助補健養脾、快速驅散體內寒氣，不過，還須注意自己的症狀和體質，選對適合自己的湯水飲用。



夏末初秋，天氣乾燥，人容易出現因秋燥而出現口乾、唇乾、咽乾、皮膚乾、便秘等問題，要紓緩症狀或預防不適，除了在日間多喝水外，閒時也可多喝湯，養脾益胃，增強免疫力。

防感冒5款湯水

1. 羅漢果西洋菜陳腎湯︰健脾潤肺、化痰止咳



羅漢果性質偏涼，對於熱咳、燥咳、喉嚨痛的人來說，有助紓緩引起的不適，也具有清熱潤肺、化痰止咳功效，適合熱氣聲沙人士飲用。

▼漢果西洋菜陳腎湯食譜、有什麼功效？（按圖看清👇👇👇）

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適宜人士︰濕熱、咳嗽帶痰者

慎服人士︰孕婦

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2. 黨參山藥瘦肉湯︰壯腰健腎、強筋骨、健脾補氣



黨參是中藥裏常見的補氣藥，其藥性平和，適合各種氣虛不足如大便稀溏、四肢無力、食慾不振等人士調理。此外，適量飲用黨參湯有助增強免疫力、促進造血功能、抗衰防老、健脾益肺等。

▼黨參山藥瘦肉湯食譜、有什麼功效？（按圖看清👇👇👇）

適宜人士︰汗多怕風、神疲乏力、心慌心悸、胃口差

慎服人士︰口乾舌燥、感冒、咽痛、口瘡、心煩易怒、大便秘結

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3. 蔥白生薑湯︰治風寒型感冒



蔥白可發汗解表、促進體內循環，有助人體補氣及改善體虛；生薑驅散風寒，黑糖也能發熱止痛，對於發冷、頭痛、鼻塞、流鼻涕超有效。

▼蔥白生薑湯食譜、有什麼功效？（按圖看清👇👇👇）

適宜人士︰ 發冷、頭痛、鼻塞、流鼻涕

慎服人士︰ 易上火、喉嚨痛者

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4. 響螺肉玉竹淮山湯︰滋陰補腎、養肝、潤脾肺



響螺肉養肝明目，具有滋陰補腎的作用，適合脾胃虛弱或視物不清的人士飲用；淮山則益氣養陰，補脾肺腎；玉竹則具清熱潤肺、生津止咳的功效，主治虛熱燥咳、心臟病、糖尿病、結核病等病症。

▼響螺肉玉竹淮山湯食譜、有什麼功效？（按圖看清👇👇👇）

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適宜人士︰熬夜少眠、皮膚乾燥

慎服人士︰大便秘結

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5. 蓮藕栗子紅蘿蔔豬展湯︰健脾養胃、補氣養血



蓮藕是蓮的根莖，生蓮藕屬性偏寒，生津止喝、養胃消滯、養心生血、調氣舒鬱；煮熟後屬性偏溫，可健脾養胃，補氣養血。而在營養學說裏，蓮藕有助促進血液循環、心臟健康、腸道消化及增強免疫力等。

▼蓮藕栗子紅蘿蔔豬展湯有什麼功效？（按圖看清👇👇👇）

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適宜人士︰陽虛體質者、皮膚乾燥者

不宜人士︰胃病、糖尿病、痛風、便秘患者

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▼虛證、實證感冒症狀大不同：（按圖看清👇👇👇）

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除了以上湯水之外，還有5種食物如薑、檸檬等等都有助增強免疫力，減低細菌入侵身體的機會︰【新冠肺炎】提升免疫力5種食物 研究指檸檬降低患感冒風險