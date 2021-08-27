養顏穴位｜去濕緊膚減經痛1個穴位4功效　三陰交穴按刮敲哪樣好？

適齡女性每個月都會來「大姨媽」，有的人常有經痛、月經量多及更年期不適等問題。台養生氣功專家李章智建議，多多按壓「三陰交穴」，可以改月經不調，也可以緊實肌膚、提升活力，是女性重要的美容穴位。



李章智指出，足部內側的「三陰交穴」，因足太陰脾經、足少陰腎經與足厥陰肝經這3條陰經交會，故稱做「三陰交」，位於腳踝內側往上量起3寸處，也就是約4個手指的距離，在腳脛骨邊緣旁。

按摩三陰交穴4大益處（按圖看清！）

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李章智說明，疏通三陰交穴可以帶來的好處甚多，簡單來說，有4大益處：

1. 保養女性的子宮與卵巢，改善生理痛。

2. 緊實肌膚保持年輕，脾主肌肉，脾經氣血充足，自然光滑有彈性。

3. 增強活力與調整血壓，因為脾統血，肝藏血，而腎能造精氣。

4. 強脾祛濕，強健脾胃的運行功效，排除身體多餘的水分。

每天按15分鐘擁有好氣色

李章智建議，日常生活中按摩「三陰交穴」，不論是用手指頭按壓、用拳頭由腳踝往上刮，或是用器具敲敲打打，只要堅持每天15分鐘以上的按摩保健，一個月後就能有煥然一新的好氣色。

▼有助調經的3款食療：（按圖👇👇👇）

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▼吃對食物也可有效延緩衰老，番茄、士多啤梨便是其中兩種，其餘還有哪些？（按圖👇👇👇）

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▼女性護宮尤其重要，有些食物不宜進食，否則傷害子宮，影響荷爾蒙失調（按圖👇👇👇）

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