養顏穴位｜去濕緊膚減經痛1個穴位4功效　三陰交穴按刮敲哪樣好？

適齡女性每個月都會來「大姨媽」，有的人常有經痛、月經量多及更年期不適等問題。台養生氣功專家李章智建議，多多按壓「三陰交穴」，可以改月經不調，也可以緊實肌膚、提升活力，是女性重要的美容穴位。
李章智指出，足部內側的「三陰交穴」，因足太陰脾經、足少陰腎經與足厥陰肝經這3條陰經交會，故稱做「三陰交」，位於腳踝內側往上量起3寸處，也就是約4個手指的距離，在腳脛骨邊緣旁。
按摩三陰交穴4大益處（按圖看清！）
+4
李章智說明，疏通三陰交穴可以帶來的好處甚多，簡單來說，有4大益處：
1. 保養女性的子宮與卵巢，改善生理痛。
2. 緊實肌膚保持年輕，脾主肌肉，脾經氣血充足，自然光滑有彈性。
3. 增強活力與調整血壓，因為脾統血，肝藏血，而腎能造精氣。
4. 強脾祛濕，強健脾胃的運行功效，排除身體多餘的水分。
每天按15分鐘擁有好氣色
李章智建議，日常生活中按摩「三陰交穴」，不論是用手指頭按壓、用拳頭由腳踝往上刮，或是用器具敲敲打打，只要堅持每天15分鐘以上的按摩保健，一個月後就能有煥然一新的好氣色。
▼有助調經的3款食療：（按圖👇👇👇）
+6
相關文章：【月經失調】經痛量多月經遲？3食療8穴位助改善浸腳記得加呢啲！
▼吃對食物也可有效延緩衰老，番茄、士多啤梨便是其中兩種，其餘還有哪些？（按圖👇👇👇）
+4
相關文章：【抗衰老食物】吃魚防曬凍齡10秘訣 65歲米雪愈活愈年輕靠番薯？
▼女性護宮尤其重要，有些食物不宜進食，否則傷害子宮，影響荷爾蒙失調（按圖👇👇👇）
+8
相關文章：18歲女愛炸物甜食患子宮肌瘤 5類傷子宮促衰老食物豆腐別亂吃？
經痛｜頭痛肚屙2水果助止瀉 止痛藥無效或子宮內膜異位恐致不孕經痛｜阿Sa痛到唔想做女人？中醫師推1款茶3穴位止痛最強好過食藥每日3分鐘｜經痛手腳凍因宮寒？3個暖宮動作促血液循環暖到落腳尖經痛｜單側腹痛1/5女性排卵痛難受孕？枸杞茶養陰疏肝加1招減腰痛朱古力瘤｜方健儀已割11厘米瘤籲經痛勿忍！11問題測風險或致不孕體質｜寒底水腫經痛手腳凍 逆轉寒底7式紅棗杞子增陽氣著衫有3禁子宮肌瘤｜經痛量增多或生腫瘤？濕熱肝鬱4體質易中招要戒甜品！
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】