肝病｜眼黃指甲不平滑5症狀肝臟出問題　睡覺時這樣抽筋肝不好！

常聽人家說：「你的臉色黃黃的，一定是肝不好！」還有人說皮膚不好，臉上容易長痘痘，有口臭的人，都是肝臟出問題。也有些人受到「肝不好，人生是黑白的」的廣告詞影響，當出現倦怠、疲勞的現象時，大腦中就開始擔心自己是不是有了嚴重的肝病。其實，這些都是一般人對於肝不好的刻板印象，也不全然都是正確的。



你的肝有問題嗎？

台灣花蓮慈濟醫院中醫部醫師盧昱竹指出，在生活中，傷肝可能性無處不在，不過，以中醫的診斷來說，還是有些外在的症狀可以用來觀察肝功能好不好，如下說明：

外在5症狀觀察肝功能（按圖看清👇👇👇）

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1. 眼睛變黃

中醫的經典告訴我們「肝開竅於目」的道理，當我們觀察到眼睛有了異常變化，常常也反應出體內臟腑中的肝臟出了問題。例如，眼白的部分如果呈現黃色，比較常見的原因就是所謂的黃疸。很多血液或肝膽疾病都會引起黃疸，所以一旦發現有眼白發黃，尿液的顏色呈現深茶色，就應即刻請肝膽科醫師做詳細的診斷。

2. 指甲表面不平

中醫理論提到：「肝，其華在爪」，這裡的「爪」指的就是指甲。也就是說，當肝血充盈暢達時，指甲也會呈現煥發的華采。指甲是由硬角質層所構成，它有非常旺盛的新陳代謝，身體上各種異常的疾病都會反應在指甲上，所以指甲的顏色和素質多可反映健康狀況。一般來說，當肝臟出現問題時，指甲常會產生不光澤、不平滑的現象。

3. 睡覺會抽筋

中醫裡認為：「肝主筋」這裡的筋可以理解為現代醫學的軟組織與結締組織，白話點解釋就是那些聯繫骨頭和肌肉的筋膜。而肝這個臟腑又是掌管人體血脈循環、氣機升降出入的大總管；一旦肝的臟腑經絡受到阻滯，四肢末梢的肌肉筋膜就失去濡養，沒有溫暖的血液供應，肌肉累積的疲勞無法有效代謝，肌肉的鬆緊度難以適當調節，一旦晚上氣溫降低，或是睡覺時姿勢沒有改變，就比較容易產生抽筋的現象。

▼護肝調理可以吃什麼？（按圖看清👇👇👇）

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4. 情緒急躁

強調情緒與臟腑的關係，是中醫與西醫比較不同的特色之一。因為中醫的肝除了與西醫的肝一樣有消化、代謝、解毒等功能外，還掌管了一部分精神、神經系統的功能，也就是中醫常說的「調暢氣機、調適情志」的疏泄功能。常常聽到一般人叫生氣為「動肝火」，像是無故性情急躁、發怒，中醫稱為「善怒」，多半認為與「肝」有關。而那些個性比較內向、情緒比較壓抑，容易生悶氣的人，也是由肝這個臟腑默默承受那些「發不出的肝火」。在臨床經驗中，很多診斷有自律神經失調的患者，接受了調和肝氣的中藥方劑後，大多能對生活品質有改善。

5. 口苦

有句成語叫做「肝膽相照」，形容人與人之間真心誠意，互相坦誠，零距離的關係，由此可見「肝和膽」的關係是多麼的密切。在醫學上，肝臟和膽囊都位於右上腹腔，經由膽管系統相連接，肝臟負責分泌膽汁，儲存在膽囊。如果感到嘴巴苦苦的，有時是跟膽汁的代謝異常有關，多見於肝膽的急性炎症。依中醫的理論，所謂「肝氣鬱滯、胸脅脹滿、口苦、咽乾」，就是在說，當一個人長期處於煩躁易怒的情緒狀態，伴隨有時常嘴巴苦、喉嚨乾，脅肋下脹脹的，很有可能為肝、膽受火熱病邪所致。

中醫著重調整體質 在實質損傷之前防範

肝病在西醫的觀點裡，主要分成肝硬化和各型肝炎，如甲、乙、丙型肝炎。常使用口服抗病毒藥物或是免疫調節藥物，嚴重一點的需要手術介入，將已經損壞的切除，再嚴重的就是進行換肝手術。但中醫的治療方式主要以調整體質為主，在肝臟造成實質損傷之前，防微杜漸來治療肝病或是避免疾病進一步的持續惡化。

如果是肝火太旺的，就要多吃降火的食物，像是苦瓜、西瓜、蘆薈、菊花茶、桑葉茶、仙草茶等。如果身體是濕熱體質，就要使用綠豆、薏仁、冬瓜、赤小豆來祛除身體的濕熱。如果是肝氣鬱滯的體質，則適合使用玫瑰茶、佛手柑等柑橘類。

▼保肝5大穴位（點擊下圖看清！👇👇👇）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

本文摘自：《年過40，打造熟齡A+健康力》林欣榮著

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