胃痛｜胃氣脹唔想食胃藥？梳打水5功效助排便減胃部不適好過飲水

胃痛腸痛等腸胃不適時，除了吃止痛藥外，原來飲梳打水（氣泡水）也有幫助。梳打水零卡零糖零脂肪，一向受減肥人士歡迎，但原來對減輕腸胃不適也具功效。梳打水除了紓緩腸胃痛還有什麼其他好處？是否人人適宜？



梳打水屬弱鹼性飲品

梳打水，是指將二氧化碳氣體溶入水中的飲品，一般梳打水的酸鹼值（pH）為7至8，屬弱鹼性飲品。香港腸胃肝臟專科醫生吳昊指，梳打水含有鹼性，當人飲用梳打水時，二氧化碳會隨著打嗝排出體外，紓緩胃部不適伴隨的脹氣感。

▼梳打水幫助紓緩胃脹不適外，還有什麼好處？（按圖👇👇👇）

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梳打水當胃藥？

梳打水雖有助紓緩胃脹的功效，但只可用作短暫性減輕胃部不適，不能作治療病症。梳打水也不可與胃藥一同服用，若出現反覆胃痛、胃出血或有其他併發症時，更應立即停止，諮詢專藥醫生意見，不應拖延病情。

梳打水功效

1. 化解腸胃不適



飲梳打水時，二氧化碳會隨打嗝排出，紓緩脹氣感覺，其鹼性有助紓緩胃酸過多的不適，幫助腸道消化。

2. 減肥瘦身



選擇不含糖分的梳打水，都是零糖分、零脂肪、零卡路里，梳打水代替其他含糖飲品，是不少女士減肥恩物。

3. 改善便秘



據一項2011年的研究顯示，飲用梳打水紓緩便秘症狀達58%

4. 治痱滋



受痱滋問題困擾的人，可嘗試用梳打水（半杯溫水+1茶匙梳打粉）漱口，有助患處癒合。

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5. 紓緩關節炎症狀



2018年一項研究指出，飲用梳打水有助胃部產生更多胃酸、具有抑制免疫反應的調節性T細胞數量，使免疫系統不再攻擊自身組織及具抗炎作用，有助紓緩類風濕關節炎症狀。

不過，梳打水含化學物質鈉，飲用過多可引致血壓高，因此高血壓患者應慎飲梳打水，以免增加腎臟負擔。

梳打水含有鹼性，當人飲用梳打水時，二氧化碳會隨著打嗝排出體外，紓緩胃部不適伴隨的脹氣感。（Bindlebottle / unsplash）

紓緩腸胃問題 梳打水比水更好

梳打水由於有氣，有助提升飽肚感，對化解腸胃問題有幫助。有研究曾將消化不良及便秘問題的病者分成兩組，要求他們在15天內分別飲用白開水及梳打水，結果發現，梳打水能有效化解腸胃問題；而另一項研究中亦發現在飲用梳打水後，可減少58%的便秘症狀。

牛奶也可止胃痛？

梳打水之外，坊間也有不少人以喝牛奶紓緩胃痛。註冊中醫師林惠賢曾於訪中提及，牛奶本身屬微寒食品，並帶有甘味，有補虛功效，也有潤腸作用，可治便秘，建議可加熱牛奶飲用，紓緩胃部不適，避免體內積寒，同時有助腸胃吸收牛奶，紓緩因胃冷引起不適的症狀。但要留意的是，痰濕體質或脾胃寒者，則有可能造成反效果，令人出現肚屙的症狀。

▼牛奶有潤腸作用之外，原來也可以紓緩胃部不適？（按圖 👇👇👇）

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梳打水含化學物質鈉，飲用過多可引致血壓高，因此高血壓患者應慎飲梳打水，以免增加腎臟負擔。（abillion / Unsplash）

近年坊間興起自製梳打氣泡水機，那麼自製的梳打水與超市購買的梳打水，功效會不一嗎？腸胃肝臟專科醫生吳昊就指，其實兩者皆可紓緩腸胃不適、胃酸過多引致的不適，但要留意的是，飲用過多梳打水會損害牙齒琺瑯質，令牙齒有出現微細洞口，同時不建議以含糖的梳打水飲品紓緩胃部不適，以免飲用過多時會增加患有糖尿病的風險。

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梳打水=碳酸水？



不少人會把梳打水和碳酸水混淆，因為兩者都含有氣體，但其實不一樣。市面上常見的碳酸水飲品，酸鹼值（pH）一般為3至4，而且生產商會在碳酸水上加入磷酸、咖啡因、色素防腐劑等，令口感更佳。相反，梳打水的酸鹼值（pH）較高，且一般無糖梳打水的成分，比飲用水的成分多了二氧化碳氣體，相對上雜質較少。

▼碳酸水與梳打水的分別之處？（按圖 👇👇👇）

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消化不良除了可飲用梳打水外，也可按3穴位改善腸胃功能、紓緩胃部不適！

▼3穴位增強食慾（按下圖了解👇👇👇）

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