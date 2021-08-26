不良坐姿｜久坐可致坐骨神經痛　翹腳坐及盤腿坐或影響懷孕

辦公室工作人士都清楚坐太久會對健康帶來不良影響，並提醒自己定時站身、拉筋走動。但在家工作期間，很多人都將這種健康小秘訣拋諸腦後，甚至出現各種不良坐姿。別以為不良坐姿只會影響到外觀，一旦問題惡化更可能會令婦女的懷孕機率下降。本文將探討坐骨神經痛的成因，並解拆翹腳、盤腿等不良坐姿所帶來的影響。



坐骨神經痛與久坐有關 翹腳坐可致脊椎側彎

長期坐著固然會為腰椎帶來損傷，而如果坐姿不良，更是雪上加霜。其中最為人熟悉的不良坐姿就是翹腳。翹腳時脊椎會傾側，例如當右腳壓在左腳上，骨盆會向左邊旋轉，此時身體為了保持平衡，腰椎會往右邊傾斜，同時胸椎會往左彎、頸椎往右彎，短期會引致腰酸背痛、肩頸痠痛，長期下來更會導致高低肩，甚至骨盆歪斜及脊椎側彎；加上翹腳坐時上半身會向前傾，加劇椎間受壓。以上各種情況加起來，除了會令腰部及下半身出現水腫、酸痛、麻痺、無力等症狀，更會令雙腿變粗，更會令盆骨及腰椎活動能力減低，甚至出現錯位，令疼痛情況更嚴重，甚至影響行路。

當人坐著時，盆骨會後傾，拉扯腰部的部分肌肉，同時又壓迫其他肌肉。時間一長，肌肉便會受損，導致收縮或痙攣，繼而牽扯坐骨神經，引起疼痛。（圖片：commonhealth）

翹腳時脊椎會傾側，短期會引致腰酸背痛、肩頸痠痛，長期下來更會導致高低肩，甚至骨盆歪斜及脊椎側彎。（圖片：medicalinspire）

盤腿坐傷及背肌和脊椎 直接坐地損傷更大

另一種常見的不良坐姿是和式盤腿而坐，有人認為這個姿勢可以坐得耐又不會累，特別是在家工作期間，不少人都喜歡盤腿坐在椅子或沙發上。然而背部沒有挺直而是弓著，座椅又沒有椅背和扶手來支撐上半身的重量、腳又不會貼地作為重心平衡的支撐點，臀部兩側肌肉會變得失衡，上半身會向前傾，所有力都集中在腰部和上背的肌肉，而令背部肌肉及脊椎過於疲累緊繃，造成肌肉痠痛和脊椎疼痛。

而盆骨的薦髂關節（Sacroiliac Joint）也會承受相當大的壓力，使薦髂關節被拉開，除了會令周邊肌肉痙攣，更會造成薦髂關節過鬆、發炎，長期則會導致盆骨歪斜與脊椎側彎。如果席地盤腿坐的話，情況就更差。脊椎尾端的薦椎直接與堅硬地板接觸，在缺乏椅子輔助支撐下，對脊椎造成的負擔及損傷就更大。

盤腿坐時，背部沒有挺直而是弓著，座椅又沒有椅背、扶手來支撐上半身的重量，全依靠後背的肌肉及脊椎來支撐，會造成肌肉痠痛和脊椎疼痛。（圖片：daydaynews）

梨狀肌症候群 疼痛集中在臀部深處

坐骨神經是人體最長的神經，從下背開始，經臀部，順著雙腿，延伸至膝頭後方。當坐骨神經線受刺激或壓迫時，就會出現坐骨神經痛 。長時間坐、翹腳及盤腿亦會引發另一種與坐骨神經痛十分相似的病症：「梨狀肌症候群」。梨狀肌位於兩邊臀部深處，從盆骨底部連接到股骨的位置，負責盆骨和髖關節的活動及穩定。起身、走路、行樓梯等動作都是依靠收縮梨狀肌來完成。

翹腳令骨盆歪斜加上骨盆旋轉，使梨狀肌受到拉扯，而盤腿則使梨狀肌受壓。長時間維持這兩種坐姿，會令梨狀肌拉傷、發炎，引發梨狀肌症候群。坐骨神經會從梨狀肌下方通過，因此當梨狀肌拉傷時，便會引發類似坐骨神經痛的症狀，因此梨狀肌症候群又稱為「假性坐骨神經痛」。

然而，兩者的治療方法略有不同，因此診斷時醫生會判別兩者。梨狀肌症候群的常見臨床症狀是單邊的臀部深處有痠痛、麻痺感，令患者走路時一跛一跛，有時疼痛更會延伸到腳部。與坐骨神經痛最大的分別是，梨狀肌症候群出現疼痛的位置集中在臀部深處，多於腰痛，而且很少牽連到小腿，而且不會有皮膚麻木及肌肉萎縮等現象。

坐骨神經會從梨狀肌下方通過，因此當梨狀肌拉傷時，便會引發類似坐骨神經痛的症狀。（圖片：thepure）

盆骨一旦有問題 影響懷孕及胎兒健康

避免久坐、維持良好坐姿是最有效的預防方法。很多人都知道脊椎出現問題，會為日常生活帶來諸多不便。而其實盆骨歪斜或錯位亦不容忽視。盆骨歪斜或錯位會令雙腿的長度變得不一，影響站立姿態、行路、平衡及其他運動等，嚴重更會引起膝關節、踝關節及腰痛等問題。

此外，女性更要留心，脊椎或骨盆錯位會導致懷孕的各種不適，例如背部或盆骨疼痛、噁心、胃灼熱、消化不良、呼吸困難、便秘、痔瘡、尿頻、頭痛等。盆骨錯位更會限制胎兒的移動和發育空間，可能導致分娩過程困難，甚至使嬰兒有缺陷。

脊椎或骨盆錯位會導致懷孕的各種不適，更會限制胎兒的移動和發育空間。（圖片：dogonelife）

Source：HK01,元氣網,怡仁綜合醫院